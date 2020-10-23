Ateşi yükselen öğrencinin kimlik kartı uyarı verecek

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkezde görevli öğretmen Alp Arslan’ın 11. sınıf öğrencisi Berat Tuna Kaya ile yürüttüğü çalışmada boyna takılan bölümünde enseden ateş ölçümü yapan kart geliştirdi. Ateşin 38 dereceye ulaşması halinde kimlik kartı kırmızı renge dönerek uyarı verecek. Okullarda kullanılması için hazırlanan kartın kurumlar ve topluluğun bulunduğu her yerde kullanılabileceğini belirten Arslan, "Bu, uzaktan bir insanda ateş olup olmadığını önündeki sensörler sayesinde rahatlıkla görebileceğimiz bir kart. Pratik, basit ve ucuz maliyetli olduğu için herkes kullanabilecek. Karttaki sensör vücudun herhangi bir yerine temas ettiği anda ateşi otomatik ölçüyor” dedi.