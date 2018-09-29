Ateşbaz Veli etkinliği ikinci gününde de büyüledi

Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü etkinlikleri ikinci gününde de birbirinden renkli görüntüler yaşandı. Programın ilk gününde Ateşbaz-ı Veli Türmesinin yanındaetkinliğin açılışı Konya Protokolü ile gerçekleştirilmiş ve öğleden önceki program yine türbenin yanında ‘Kazan Açma Merasimi’ile son bulmuştu. Etkinlikler, öğleden sonra Dutlu Koruluğunda ve korulukta kurulan Selçuklu Otağı’ndadevam etti. Açılan ‘Türk Dünyası ve Yedi Bölge Yedi Lezzet Stantları’ ile ‘Mutfak Avadanlıkları Sergisi’büyük ilgi gördü. Günün son programında ise ‘Konya Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması’ gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören bu programların ardından ikinci günde renkli görüntülere sahne oldu.

BİRBİRİNDEN ETKİLEYİCİ ŞOVLAR BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Yemek kültürünün, aynı zamanda insanlar, toplumlar ve uluslar arasında da güçlü bağlar kurduğunun en önemli göstergelerinden biri de Türk Dünyasından ‘Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günlerine’ gelen misafirler oldu. İkinci günün ilk programında Türk Dünyasından gelen misafirlerin, ‘Gastro Şovları’ büyük beğeni topladı. Büyük alkış alan bu etkinliğin ardından ünlü isim Gürkan Şef de şovuyla izleyenleri adeta büyüledi. Katılanların hayranlıkla izlediği Gürkan Şef’ten sonra Şef Ömür Akkor’un sunumuyla ‘Selçuklu Dönemi Mutfak Sanatları’ sunumu gerçekleştirildi. Sadece Konya mutfak kültürünün değil bugünün tüm Anadolu mutfağının temelini oluşturan Selçuklu Mutfağı ile ilgili bu sunum katılımcılardan büyük alkış aldı. Akşamda devam eden programda ilk olarak ‘Konya Türkülerinde Yemek Kültürü Konseri’ sahneye konuldu. Gecenin son programında ise Ateşbaz Veli Mutfak Kültürü Günleri’nde ödül almaya hak kazananlara ödülleri törenle verildi.

MUTFAK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ AŞURE DAĞITIMI İLE SON BULACAK

Gastronomi Turizminin önemli bir ivme kazandığı son yıllarda Konya turizmini önemli ölçüde hareketlendiren Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günlerinin son programında, Konya’nın muhtelif bölgelerinde özel olarak hazırlanan Aşure Çorbasının dağıtımı gerçekleştirilecek. Aşure Çorbasında bu yıl bir ilk gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde Konya’da bulunan Türk Dünyası temsilcileri kendi ülkelerinin en meşhur ürünlerini de Aşureye eklediler. Böylece Aşure bir bakıma ‘Türk Dünyası Aşuresi’ hüviyeti kazandı. Konya ve Türk mutfağının tanıtımı adına gerçekleştirilen en önemli etkinliklerden biri olan Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri bu program ile son bulacak.