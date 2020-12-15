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Korona Virüs Ateş Kara'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Toplumun en az yüzde 60'ı...
Korona Virüs

Ateş Kara'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Toplumun en az yüzde 60'ı...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, normale dönmek için toplumun yüzde 60'dan fazlasının aşılanmış olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:35:00 -
Ateş Kara'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Toplumun en az yüzde 60'ı...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara katıldığı A Haber canlı yayınında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kara, maskesiz hayata geçiş için tarih verdi ve toplumun yüzde 60'ından fazlasının aşılanması gerektiğini söyledi. Kara, "Burada bir bizim toplumumuzun yüzde 60'dan fazlasının aşılanmış olması gerekiyor. İki özellikle bu dönemde kurallara sıkı sıkıya uymamız lazım. Tüm bunlar olursa aşı bizim düşündüğümüz kadar koruyucu olursa baktığımız zaman Türkiye'de Nisan ayına kadar kabaca yüzde 60'ı aşılayacağız gibi görünüyor. Sonra kendi aşımız da devreye girince bu rakam daha da yukarıya çıkacak. Temmuz gibi çok iyimser olduğumuzda biraz rahatlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

"En etkili silah aşı" diyen Ateş Kara, "Akıllarında en ufak bir tereddüt olanlar bize ulaşıp sorsunlar" uyarısında bulundu.

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