Ateş Kara'dan dikkat çeken uyarı: 2 yaşına kadar olan çocuklar...

Dünya Sağlık Örgütü, 5 yaşın altındaki çocuklarda maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini, 12 yaş üzeri çocuklarda ise kesinlikle maske takılması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 15 yaş üzerindeki çocuklarda hastalığın yetişkinlere yakın bir seviyede ağırlıkta seyredebileceğini belirterek bu yaş grubunun özellikle dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

"2 yaşına kadar olan çocuklar maske takmamalı"

Prof. Kara 2 yaşına kadar olan çocuklarda ise bir noktaya dikkat çekti. Bu yaşlarda olan çocuklarda solunum sisteminin henüz tam gelişmediğini belirten Kara, bu çocuklarda maske kullanımının çok tehlikeli olduğunu söyledi. Prof. Ateş Kara iki yaşın altındaki çocuklarda maske kullanımına ilişkin, "Biz nefes alıp verirken aslında hem burnumuzu, hem ağzımızı istediğimiz zaman değişken olarak kullanabiliyoruz. Ama küçük çocuklarda, özellikle de biraz önce söylediğimiz gibi, 2 yaşın altındaki çocuklarda ağız ve burun nefes alıp verme sistemi tam gelişmemiştir. Yani onlar genellikle nefesleri tek organ aracılığıyla alabiliyorlar. Bu da ya ağızlarından ya da burunlarından. O nedenle de özellikle o bölgeyi kapatacak, çünkü biz maske için şunu söylüyoruz, 'virüse karşı çektiğimiz bir duvar'. Ama bu aynı zamanda ağız ve burunun da önünü kapatan bir nesne olduğu için, küçük bebeklerde nefes almanın durmasına neden olabiliyor. O nedenle de biz biraz daha güvenli olalım diye bunu 2 yaşına kadar çekiyoruz. Diyoruz ki. Yani bebeklerimizi o şekilde korumamız lazım. Artı olarak bebeklerin yanına giderken bizim maske takmamız da onların korunması için çok önemli" dedi.