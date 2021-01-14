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Korona Virüs Ateş Kara, tedbirlerin kalkması için gereken şartı açıkladı
Korona Virüs

Ateş Kara, tedbirlerin kalkması için gereken şartı açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 08:25:00 - 2021-01-14 08:57:00
Ateş Kara, tedbirlerin kalkması için gereken şartı açıkladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından ilk aşı Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Türkiye'de yarın başlayacak olan aşılama programıyla birlikte salgının kontrol altına alınması beklenirken, kasım ayında getirilen Kovid-19 tedbirlerinin de ne zaman esnetileceği merak konusu oldu.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bir süredir konuşulan "15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak" iddiası ile ilgili konuştu. Kara, "Bizim öncelikle birkaç parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak. Ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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