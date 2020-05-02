Ateş Kara herkesin farklı bir şey söylediği konuya son noktayı koydu: Virüsün böyle bir özelliği yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların büyük bir bölümünün hiçbir hasar kalmadan iyileştiklerini söyledi.

Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen, “Virüs, daha sonraki süreçlerde fark edilebilecek bir hasar bırakabilir mi?” sorusuna cevap veren Ateş Kara, “Bu günkü bilgilerimize göre böyle bir özelliği yok. Virüsü alanların neredeyse yüzde 30’unda hiç semptom olmuyor. Bunlar tamamen hiçbir şikayeti olmayan ama virüsü taşıyıp bulaştırabilecek kişiler ama hiçbir şikayetleri yok.” dedi.

Virüsü taşıyanların büyük bölümünün hafif rahatsızlık yaşadığını ifade eden Ateş Kara, daha az bir yüzdenin ağır hastalık geçirdiğini ifade ederek, “Hastaneye yatacak kadar ağır olanlarda bile virüs herhangi bir hasar bırakmadan iyileşiyor; büyük kısmında.” diye konuştu. Kara, hastaların çok az denebilecek bir bölümünde akciğer hasarı kaldığını da ekledi.