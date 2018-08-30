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Ateistler 'dolara' açtıkları davayı kaybettiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota Eyaleti'nde bulunan 8. Temyiz Mahkemesi, Amerikan Doları'ndan "Tanrı'ya güveniyoruz" (In God we trust) ifadesinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu kabul etmedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:23
Ateistler 'dolara' açtıkları davayı kaybettiler

29 Ateist ve ateist kollektifi tarafından yapılan başvuruda Amerikan para birimi üzerindeki "Tanrı'ya güveniyoruz" yazısının ifade özgürlüğü ve dini hakları içeren ABD Anayasası'nın birinci maddesini ihlal ettiği öne sürmüştü.

Bir alt mahkemenin kararını onayan Yargıç Raymond Gruender, ABD Anayasası'nın dini özgürlükleri güvence altına aldığını ve para birimi üzerinde bulunan "Tanrı'ya güveniyoruz" ifadesinin tarihi bir uygulama olduğunu kaydetti.

Bu ifade, Amerikan İç Savaşı'nın yaşandığı dönemde, 1864 yılında demir paraların üzerine eklenmişti. Eski ABD Başkanlarından Dwight Eisenhower'ın 1954'te imzalayarak yürülüğe soktuğu yasa tasarısı ile "Tanrı'ya güveniyoruz" ifadesi ulusal özdeyiş ilan edildi ve 1960 yılında kağıt paraların da üzerine basılmaya başlandı.

Kararı onayan Temyiz Mahkemesi Yargıcı Raymond Gruender ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi aday adayı listesinde yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 08:23
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