Ateist sevici sözde ilahiyatçı görevden uzaklaştırıldı
Ateist ve desitlerin Müslümanlardan daha ahlaklı olduğunu savunan sözde ilahiyatçı Mustafa Cemil Kılıç, görevden uzaklaştırıldı.15 Ocak 2019 Salı 15:04
İslam karşıtı paylaşımlarda bulunan, İmam Hatipleri terörle özdeşleştiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ağır ithamlarda bulunan sözde ilahiyatçı 'Ateist sever' Mustafa Cemil Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
'An itibarıyla görevimden uzaklaştırıldım'
Kılıç, Twitter hesabından 'An itibarıyla görevimden uzaklaştırıldım. Kamuoyunun bilgisine...' mesajını paylaştı.
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