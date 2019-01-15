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Ateist sevici sözde ilahiyatçı görevden uzaklaştırıldı

Ateist ve desitlerin Müslümanlardan daha ahlaklı olduğunu savunan sözde ilahiyatçı Mustafa Cemil Kılıç, görevden uzaklaştırıldı.

15 Ocak 2019 Salı 15:04
Ateist sevici sözde ilahiyatçı görevden uzaklaştırıldı

İslam karşıtı paylaşımlarda bulunan, İmam Hatipleri terörle özdeşleştiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ağır ithamlarda bulunan sözde ilahiyatçı 'Ateist sever' Mustafa Cemil Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

'An itibarıyla görevimden uzaklaştırıldım'

Kılıç, Twitter hesabından 'An itibarıyla görevimden uzaklaştırıldım. Kamuoyunun bilgisine...' mesajını paylaştı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:04
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Mustafa Cemil Kılıç

YORUM YAZ

  • FikriFikri29 dk önce
    İsabet olmuş. Böyle tiplere bir de öğrenci mi emanet edecektik.
  • hülyahülya34 dk önce
    haksız mı?din ahlakı getirmiyor.bkz.etrafınıza.
  • AliAli42 dk önce
    hay Allaha cok sukur.
  • Şeref KazanŞeref Kazan56 dk önce
    ALLAH cc soyuna Lanet etsinKa ... ın derdine bak görevinden uzaklaştırılmış P.... sen insanlığından onurundan şerefinden haysiyetinden uzaklaşmışsın bubu sorun yapmadınpislik saçtığın görevinden uzaklaşmışsın onu açıklıyorsun
  • tütertüter59 dk önce
    Bunun gibi da çok adam ola bilir ince eleme yapılmalı hem ilahiyatta hem diyanette
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Hele şükür ama yetmez.RTÜK televizyon kanallarına çıkmasını engellesin.Böyle zehirli kişilerde hak özgürlğkten söz edilemez AKIL Hastanesine yatırılmalı
  • ahmetahmet1 sa önce
    Aldığın maaşlarda haram olsun...ilahiyatçı diploması da geri alınmalı
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu1 sa önce
    bu dünyada görevden uzaklastirildin da hesap gününde ne olacaksin ateist sever çünkü kişi sevdikleri ile beraber.
  • adnan polatadnan polat1 sa önce
    çok geç bil kalındı. bu inançsız sünnet ve peygamber düşmanı adamın diplomasıda iptal edilmelidir. gayri müslümden islam ilahiyatçısı olamaz...

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