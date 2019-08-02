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ATB kurbanlarının vekaletini Kızılay’a verdi

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kurban kesim işlemlerinin tamamının dini vecibelere uygun şekilde gerçekleştirilmekte olduğunu söyleyerek, “Kesim ekibinin başında din görevlisi, veteriner, noter ve Kızılay görevlileri bulunmaktadır.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:46
ATB kurbanlarının vekaletini Kızılay’a verdi

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kurban kesim işlemlerinin tamamının dini vecibelere uygun şekilde gerçekleştirilmekte olduğunu söyleyerek, “Kesim ekibinin başında din görevlisi, veteriner, noter ve Kızılay görevlileri bulunmaktadır. İbadet gerçekleştirildiğinde kişinin telefonuna mesaj gönderilmektedir‘’ dedi.


Türk Kızılayı’nın gerçekleştirdiği Vekaletle Kurban Kesimi Kampanyası kapsamında, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana Ticaret Borsası Meclis Üyelerini bilgilendirdi.


Meclis Toplantısı’nın açılışında konuşma yapan Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Şahin Bilgiç, kurban ibadetlerini Kızılay aracılığıyla gerçekleştireceklerini duyurdu. Gönüllü hizmetlerinden dolayı Sayglı’ya teşekkür eden Bilgiç, ‘’ Kızılay’ın fark oluşturan çalışmalarını ve çabasını Adana’da ve Türkiye çapında görmekteyiz. Mağdur insanlara yardım eli uzatan bu kuruma bizler de destek olmayı tercih ediyoruz. İbadetimizi Kızılay ile gerçekleştireceğiz’’ dedi.


Meclis toplantısında konuşma yapan ve kampanya hakkında bilgi veren Saygılı, kurban vekaletini Kızılay’a veren ATB Meclis üyelerine teşekkür etti. Kızılay’ı ve Kızılaycılığın seven insanlar sayesinde yardımların çığ gibi büyüdüğünü kaydeden Saygılı şunları dile getirdi:


‘’Desteklerini esirgemeyen kıymetli iş insanları, sizler geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda Kızılay aracılığı ile yoksulun yüzünü güldürecek, sofralarda bayramı yaşatacaksınız. Kızılay bağışçı ve gönüllüleri ile Kızılay’ı seven Kızılaycılığa gönül vermiş insanlar sayesinde bu kadar çok yardım yapıyor, çok sayıda insana ulaşıyor. Kurban kampanyamızda desteklerini esirgemeyen değerli Ticaret Borsası Meclis Üyelerine teşekkür ediyorum.’’


Saygılı, vekalet vereceklerin son günlere kadar beklememesini, hisselerin tükenme durumunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.


Yurtdışında kesilen kurbanların bayram döneminde doğrudan paketlenerek dağıtıldığını kaydeden Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yurtiçinde yapılan kesimlerin ise kavurma konservesi haline getirilip ihtiyaç sahiplerine, yetim, öksüz çocuklu ailelere, dul ve çocuklu kadınlara, yaşlılara, kalabalık nüfuslu geliri yetersiz ailelere dağıtıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:46
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