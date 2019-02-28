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ATB Başkanı Çandır: “Antalya borcuna sadık bir kent”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın borcuna sadık bir kent olduğunu, sorumluluğunu zamanında yerine getiren mükellefin de ayrı tutulmasını gerektiğini söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:28
ATB Başkanı Çandır: “Antalya borcuna sadık bir kent”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın borcuna sadık bir kent olduğunu, sorumluluğunu zamanında yerine getiren mükellefin de ayrı tutulmasını gerektiğini söyledi.


Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun beraberindeki kurum müdürleriyle, 30. Vergi Haftası nedeniyle Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Uzun ve beraberindeki heyeti, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Süleyman Ersan, Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan ağırladı.



“Birikmiş KDV’ler ödensin”


ATB Başkanı Ali Çandır, ziyareti nedeniyle Uzun’a teşekkür ederken, Vergi Haftası’nı kutladı. Antalya’nın borcuna sadık bir kent olduğunu kaydeden Çandır, sorumluluğunu zamanında yerine getiren mükellefin ayrı tutulmasını gerektiğini söyledi. Birikmiş KDV’lerin bir an önce ödenmesini beklediklerini, bunun piyasayı rahatlatacağını dile getiren Çandır, “Biriken KDV’ler makul vadeyle devlet tahvili olarak verilsin” dedi.



Uzun: “Antalya 5. il”


Antalya’nın mükellef sıralamasında 5. il olduğunu kaydeden Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, ilde borcuna sadık bir yapı olduğuna dikkat çekti. Verginin vatandaşlık görevi olduğunu belirten Uzun, vergisini zamanında ödeyen mükellefin kazançlı olduğunu söyledi. Uzun, KDV ödemelerinin programlama içerisinde olan bir durum olduğunu belirtti. Mükellef bilgi sistemi ile mükellefi takip ettiklerini, ödemesini düzenli yapan mükellefe mevzuat çerçevesinde kolaylık sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Uzun, “İyi mükellefin ödüllendirilmesinden yanayız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:28
  1. doğa

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