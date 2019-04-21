ATB, Akdeniz’de ISO-10002’nin sahibi tek borsa oldu

Antalya Ticaret Borsası, Akdeniz Bölgesi’nde ilk borsa olarak TSE IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini ve 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldı. ATB Başkanı Ali Çandır, “Türkiye’ye örnek gösterilecek bir noktadayız” dedi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, TSE IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’a teslim etti. Çandır, belgeyi ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ile Cüneyt Doğan ile birlikte aldı.

TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, borsanın TSE ile birlikte çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Demirtaş, “Kurum hizmetlerinin daha iyi hale gelmesi için işbirliğinin geliştirilmesi çok önemli. Ülkemizde çok sayıda niteliksiz belgelendirme kuruluşu var. Bunlara itibar edilmemeli. TSE olarak biz, Isparta, Burdur, Antalya’da ciddi çalışmalar içiresindeyiz” diye konuştu.

Demirtaş, Antalya Ticaret Borsası’nın Akdeniz bölgesinde TSE IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan tek borsa olduğunu bildirirken, “Borsa’yı çalışmaları nedeniyle kutluyorum. Borsa, kurumsal çalışmalarını başarıyla sürdürüyor” dedi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, kurumsal kapasitenin Borsa ekibi sayesinde iyi bir noktaya geldiğini belirterek, “Türkiye’ye örnek gösterilecek bir noktadayız. TSE IS0-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelerini, Türk Standartları Enstitüsü Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş’ın elinden aldık” şeklinde konuştu.