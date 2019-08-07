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Atay Uslu:" Antalya’nın 2 yılını heba edecekler "

Antalya’nın Kaş ilçesine yapılan yatırımları değerlendiren AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, " Şimdi görüyorum bazı muhalefet belediye başkanları borç edebiyatı ile ihalesi yapılmış yatırımları iptal ediyorlar, hatta 2021’e kadar yatırım yapmayacaklarını ve 2021’de yatırımlara başlayacaklarını, bu kararı da bir marifet gibiifade ediyorlar.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:04
Atay Uslu:" Antalya’nın 2 yılını heba edecekler "

Antalya’nın Kaş ilçesine yapılan yatırımları değerlendiren AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, " Şimdi görüyorum bazı muhalefet belediye başkanları borç edebiyatı ile ihalesi yapılmış yatırımları iptal ediyorlar, hatta 2021’e kadar yatırım yapmayacaklarını ve 2021’de yatırımlara başlayacaklarını, bu kararı da bir marifet gibiifade ediyorlar. Bu nasıl bir marifet? Antalya’nın 2 yılını heba ediyorlar." dedi.


TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve belediye birim müdürleri ile toplantı yaparak, Kaş’a kazandırılması planlanan proje ve yatırımları değerlendirdi.


Butik turizmden, organik tarıma,Likya’dan, Yörük Kültürüne, sahilden, yaylaya Kaş’a kadar önemli hizmetler için çalıştıklarını ifade eden Uslu, seçimden sonraki gün çalışmalara hızla başladıklarını söyledi. Uslu, “Şimdi görüyorum bazı muhalefet belediye başkanları borç edebiyatı ile ihalesi yapılmış yatırımları iptal ediyorlar, hatta 2021’e kadar yatırım yapmayacaklarını ve 2021’de yatırımlara başlayacaklarını, bu kararı da bir marifet gibiifade ediyorlar. Bu nasıl bir marifet? Antalya’nın 2 yılını heba ediyorlar. Antalya, canlı ve hızlı büyüyen bir şehirdir. Bir dakika bekleyecek vaktimiz yok, 2 yıl yatırım yapmamak bu şehre kötülüktür, şehri geri götürmektir” dedi.


Mutlu Ulutaş ise, Kaş’ın ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını dile getirdi. Vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirdiklerinin altını çizen Ulutaş, “Seçildikten hemen sonra çalışmaya başladık. Gerek hükümetimizin desteklerigerek belediyenizin kaynakları ile güzel hizmetler sunacağız. İş makinesikapasitemizi büyüttük, hem kırsalda hem de merkez de çalışıyoruz. Yoldan altyapıya, otoparktan sanayi sitesine, kültürden turizme, tarımdan ticarete kadar her alanda Kaş’a yatırımlarımız olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:04
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