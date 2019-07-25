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AtaUni Racing Takımı Dünya 3.sü Oldu

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim gören bir grup öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu AtaUni Racing Takımı, katıldığı yarışmalarda derece elde etmeye devam ediyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:57
AtaUni Racing Takımı Dünya 3.sü Oldu

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim gören bir grup öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu AtaUni Racing Takımı, katıldığı yarışmalarda derece elde etmeye devam ediyor.


Dünyanın en iyi üniversitelerinden gelen başvurular içerisinden kabul edilerek 30 takım arasına giren ve yarışmaya hak kazanan AtaUni Racing, 17-21 Temmuz 2019 tarihlerinde İngiltere’nin Londra şehrindeki Silverstone yarış pistinde düzenlenen müsabakalarda önemli bir başarı elde etti.


Bu kapsamda AtaUni Racing Takımı; üst üste 4. kez katıldığı, Dünya’nın en prestijli ve en büyük öğrenci mühendislik yarışması olan Formula Student yarışması Class2 (Mühendislik Hesaplaması ve Tasarımı) kategorisinde; Oxford, Liverpool, Glasgow ve Belgrad gibi üniversiteleri geride bırakarak Dünya 3.sü oldu.


“Öğrencilerimizle Gurur Duyuyoruz”


Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, elde edilen başarıların kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin yurt içi ve özellikle yurt dışında kazandıkları başarıların oldukça önemli olduğunu vurguladı.


Bu başarıların ülkemizin “Yerli ve Milli Teknoloji” hamlesinin bir meyvesi olduğunu belirten Çomaklı: “Öğrencilerimize imkân verildiği takdirde kendi çabaları, bilgi ve birikimleriyle nasıl başarılı olduklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Atatürk Üniversitesinin tecrübesi ve bilimsel çalışmalara yönelik sağladığı fırsatlar ile donanımlı ve vizyoner öğrencilerin yetiştiğine dikkat çeken Rektör Çomaklı, “Yeni YÖK” vizyonu çerçevesinde başlatılan ve üniversitenin yeniden şekillenmesine öncülük eden “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi”nin geri dönütlerini oldukça hızlı bir şekilde aldıklarına dikkat çekti.


Dünyanın önde gelen sıralama merkezlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 8 alanda 500 üniversite arasına girdiklerini hatırlatan Rektör Çomaklı, akademisyenlere ve öğrencilere gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi. AtaUni Racing Takımının çalışmalarını, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin destekleriyle yaptığını aktaran Rektör Çomaklı, öğrencilerin projelerini daima destekleyeceklerini, onların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:57
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