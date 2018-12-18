Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 99. yılı

SİVAS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 99'uncu yılı dolayısıyla tören düzenlendi.



Kentte faaliyet gösteren bazı dernek ve siyasi parti üyeleri, Atatürk Anıtı önünde toplandı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi okutmanı Necip Günaydın, grup adına yaptığı açıklamada, 18 Aralık 1919'da Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışını anlattı.

Günaydın, Ankara'dan sonra Milli Mücadeleye en uzun ev sahipliği yapan kentin Sivas olduğuna dikkati çekerek, "Milli Mücadele döneminin hazırlık evresinde Erzurum'dan gelen Mustafa Kemal Paşa ve Heyeti Temsiliye 2 Eylül'de Sivas'a teşrif ettiler. Tam 108 gün boyunca Milli Mücadele Sivas'tan yönetildi. Onun için Milli Mücadele döneminin çok önemli bir kesiti Sivas'ta yaşandı. Çok önemli tarih olaylarına sahne olan bu sürecin sonunda 18 Aralık 1919'da Ankara yeni merkez olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından katılımcılar, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önüne kadar yürüdü. Burada Atatürk'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro sanatçısı Bülent Olgun, temsili olarak yaveri Necmettin Özer ve Sivas Müftüsü rolündeki Mutlu Çelik, müze merdivenlerinden halkı selamladı.



Daha sonra temsili Atatürk'ün, "108 gündür göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı Sivas halkına şükranlarımı sunarım. Allah'a ısmarladık efendiler" diyerek, o döneme ait bir araca binip Ankara'ya hareket etmesi canlandırıldı.