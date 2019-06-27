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Atatürk’ün Sivas’a gelişinin 100’üncü yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sivas’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:47
Atatürk’ün Sivas’a gelişinin 100’üncü yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sivas’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü törenle kutlandı.


Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele döneminde Sivas’a ilk gelişinin 100’üncü yıl dönümü Sivas-Ankara karayolu üzerindeki ’Sivas’a Cumhuriyete İlk Adım Anıtı’nda törenle kutlandı. Tören öncesi Sivas Valiliği’nce yenilenen “İlk Adım” anıtının açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Vali Ayhan tarafından şeref defteri imzalandı. Valilik adına konuşma yapan Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ali Şeker, "Bundan 100 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi bugün Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatmaktadır. 27 Haziran tek bir yürekte birleşip destan yazmaya karar verdiğimiz tarihtir. Ülkemizin esarete sürüklenmesine izin vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’ta karşılandığı gündür" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sivas’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü törenine katılmak için Amasya’dan, Sivas’a 219 km ‘lik yolu 8 günde yürüyerek gelenOsman Kemal Ağaoğlu ise törende dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:47
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