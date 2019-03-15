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Atatürk’ün otomobilinin jantına 55 bin TL istiyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da antikacı dükkanı bulunan Nedim Genç (63), Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıktıktan sonra kullandığı otomobilinin jantı olduğunu iddia ettiği jantı, 55 bin liraya satıyor.

15 Mart 2019 Cuma 00:12
Atatürk’ün otomobilinin jantına 55 bin TL istiyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da antikacı dükkanı bulunan Nedim Genç (63), Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıktıktan sonra kullandığı otomobilinin jantı olduğunu iddia ettiği jantı, 55 bin liraya satıyor.


Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 yılında Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için silah arkadaşlarıyla birlikte Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktı. Atatürk, Samsun’a çıktıktan sonra ziyaretlerini, kendisine tahsis edilen özel bir otomobil ile gerçekleştirdi. Samsun’a çıktıktan sonra sırasıyla Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas’a giden Atatürk, Samsun’da ‘Ata Yolu’ olarak bilinen ve Havza Genelgesi’ne hazırlamak üzere gittiği Havza’da kullandığı otomobilin tekerinin jantının Samsun’da olduğu iddia edildi. 100 yıllık jantı, 17 yıldır muhafaza ettiğini iddia eden antikacı Nedim Genç, jantı almak isteyenlerin 55 bin TL vermesi gerektiğini söyledi.



"Bu jant için 55 bin TL talep ediyorum"


Jantı almak isteyenlerden 55 bin TL talep edeceğini vurgulayan Denim Genç, "Atatürk’ün 1919’da Samsun’da kullandığı otomobilin tekerinin jantı, yıllar öncesinde bir vesile ile elime geçti. Ben de 17 yıldır Atatürk yadigarı bu jantı muhafaza ediyorum. Tarih kitapları da Atatürk’ün kullandığı bu arabadan bahseder. Bu otomobilin tekeri daha Kavak’a gitmeden 8-10 sefer patlamıştır. Bu jantta o otomobilde kullanılan teker jantlarından biridir. Kültür ve sanat adına çalışan bir insan olarak bu jantı muhafaza ediyorum. Bir Samsunlu olarak plakamız 55 olduğu için bu janta 55 bin TL para talep ediyorum. Gönlüm istiyor ki bu jant yine Samsun’da kalsın. Vatandaşlar, bu jantın altında hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Mazisini duyan herkes, janta büyük ilgi gösteriyor” dedi.


100 yıllık jant, antika dükkanının en özel yerinde sergileniyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 00:12
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