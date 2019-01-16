Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 94'üncü yıl dönümü16 Ocak 2019 Çarşamba 13:00
OSMANİYE (AA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 94'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
Osmaniye Tren Garı'nda düzenlenen törende, temsili olarak gara gelen trenden inen izciler, taşıdıkları Türk bayrağını kendilerini karşılayan Vali Ömer Faruk Coşkun'a teslim etti.
21 pare top atışı yapılmasının ardından Devlet Bahçeli Meydanı'nda devam eden törende Vali Coşkun, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Cebelibereket Kültür Merkezi'ne alınan programda, Adana 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bandosu bir konser verdi.
Tören, günün anlam ve önemine dair konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.
Törenlere, Osmaniye Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, Jandarma Alay Komutanı Tamer Bilacan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, kurum müdürleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
YORUM YAZ