0553 313 94 23

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 94'üncü yıl dönümü

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:00
Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 94'üncü yıl dönümü

OSMANİYE (AA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 94'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Osmaniye Tren Garı'nda düzenlenen törende, temsili olarak gara gelen trenden inen izciler, taşıdıkları Türk bayrağını kendilerini karşılayan Vali Ömer Faruk Coşkun'a teslim etti.

21 pare top atışı yapılmasının ardından Devlet Bahçeli Meydanı'nda devam eden törende Vali Coşkun, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Cebelibereket Kültür Merkezi'ne alınan programda, Adana 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bandosu bir konser verdi.

Tören, günün anlam ve önemine dair konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Törenlere, Osmaniye Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, Jandarma Alay Komutanı Tamer Bilacan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, kurum müdürleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:00
  1. Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 94'üncü yıl dönümü kutlandı
  2. Osmaniye
  3. tören
  4. tren garı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terörist İsrail askerleri Filistinli ailenin evini yıktı!
    1. Terörist İsrail askerleri Filistinli..
    2. Münbiç’teki tacizci YPG’liler vuruldu
    3. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    4. Savcıya trafikte bıçak çekti
    5. "Katliamcı arayanlar, aynaya..
    6. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler..
    7. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    8. İngiliz devi UEFA'ya gider yaptı
    9. Geç gelen adalet! 31 yıl sonra şehit..
    10. MEB ve İTÜ'den iş birliği
    11. Hırvatistan'da dağda mahsur kalan..
    12. TÜRKONFED genç işsizliğiyle mücadele..
    13. Altınordu, Okan Derici'yi transfer etti
    14. Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin..
    15. İsrail güçleri Batı Şeria'da..
    16. "Gencin süsü güzel ahlakıdır"
    17. Beynimizi kemiren virüs
    18. Duru Bulgur'dan yeni ürün
    19. Ünlü şarkıcı, "İnşallah gelir" dedi,..
    20. Sinop'ta deniz ulaşımına kötü hava..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var