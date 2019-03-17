0553 313 94 23

Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 96.

17 Mart 2019 Pazar 13:01
Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 96. yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, tren garında Atatürk’ün Mersin’e gelişini temsilengazileri taşıyan treni karşılayarak, Türk bayrağını öperek teslim aldı.


17 Mart 1923’te Atatürk’ün Mersin’e gelişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ilk tören tren garında gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, tren garında Atatürk’ün Mersin’e gelişini temsilen gazileri taşıyan treni karşıladı ve Türk bayrağını teslim aldı.


Buradaki törene Vali Su’nun yanı sıra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Mersin milletvekilleri, kaymakamlar, protokolüyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.


Törende, Atatürk’ü Mersin’e getiren temsili treni karşılayan Vali Su, trenden inen muharipgazinin öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Büyükşehir Belediyesi HalkOyunları Ekibinin sunduğu gösterinin ardından katılımcılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İnönü Bulvarı’nı takiben Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. CumhuriyetMeydanı’ndaki törende Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Atatürk Anıtı’naçelenk sundu.


Öğrencilerin şiirler okuduğu törende konuşan Başkan Kocamaz, Atatürk’ün 5 Kasım 1918 yılında Mersin’e gelerek milli mücadelenin ilk işaretini buradan verdiğini belirterek,"Milli mücadele sonrasındaki Mersin’e ilk ziyaret İzmir İktisat Kongresi’nden hemen sonra 17 Mart 1923’te gerçekleşmiştir. Atamızın bu ziyaret günü, kendisini çok seven Mersinliler tarafından her yıl ’Atatürk Bayramı’ olarak kutlanmaya başlanmıştır. Atatürk o gün mareşal üniformalıydı. Büyük coşku içerisinde trenden indi. Mersinliler yere göğe sığmıyordu. Hükümet konağını, belediyeyi ve Müdafa-i Hukuk Cemiyetini ziyaret etti” dedi.


Atatürk’ün Mersin’e 10 kez geldiğini ve her gelişinde önemli tespitlerde bulunduğunu kaydeden Kocamaz, “Atatürk şehrimize, bölgemize her gelişinde arkasında veciz sözler ve nasihatler bırakarak gitmiştir. ‘Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ derken, bunu sadece güvenlik anlamında sahip çıkma olarak söylememiş, ekonomik, sosyal ve kültürel olarakda sahip çıkmayı emretmiştir. Bir başka seferinde ‘Arkadaşlar dönüp Toros Dağları’na bakınız. Orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez’ derken, yüce Türk milletine ve Mersinlilere ne kadar güvendiğini göstermiştir. Milletimize ve Mersinimize yaptıkları için kendisine binlerce kezteşekkür ediyorum. Mevlam, Atatürk gibi liderlerden milletimizi mahrum bırakmasın. Azizmilletimizi, vatanı ve devletiyle birlikte sonsuza kadar var etsin” ifadelerini kullandı.


Tören, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:01
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu ve Oktay’ın Yeni Zelanda ziyareti dünyanın dört bir yanından Müslümanların takdirini kazandı
    1. Çavuşoğlu ve Oktay’ın Yeni Zelanda..
    2. Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...
    3. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    4. Adana’da otomobil ile hafif ticari..
    5. Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi..
    6. Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin..
    7. Ekrem İmamoğlu, Patrik Mutafyan’ın..
    8. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik..
    9. Binali Yıldırım ve Fatih Belediye..
    10. Bakan açıkladı! 3.8 milyon avroluk..
    11. Dünyanın en iyi tuzu köylü pazarında..
    12. Kemer’de alkol alıp 3 kişiyi yaralayan..
    13. Pakistan’da trene bombalı saldırı: 4..
    14. Çıldır Kaymakamından 18 Mart mesajı
    15. AK Parti Başkan adayı Baydar’dan 18..
    16. Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu..
    17. Yeni Zelanda Başbakanı’ndan dehşet..
    18. Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda ziyaretine..
    19. Kirazlı’da Dündar’a sevgi seli
    20. Binali Yıldırım, Patrik Mutafyan için..
    21. CHP, Yeni Zelanda'ya heyet gönderiyor
    22. Tuna: "Ulaşılabilen belediye..
    23. Kuş Cenneti'ne göç yolunda "son dans"
    24. Batı Şeria’da bir İsrailli öldürüldü
    25. Aşiret düğününde geline kilolarca..
    26. Emekliye 2 bin 20 TL kapıda
    27. Vali Masatlı’dan 18 Mart mesajı
    28. Erdoğan ve Putin'in takviminde 8 Nisan..
    29. Vali ali arslantaş ve eşi şehit..
    30. Short Track Federasyon Kupası..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu