Atatürk’ün Marmaris’e gelişi törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 84. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 84. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törene Kaymakam Celalettin Yüksel, Aksaz Deniz ÜsKomutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris Belediye Başkan Vekili İsmet Kamil Öner, Ak Parti, CHP ve DSP ilçe başkanlıklarının temsilcileri, Ak Parti Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay, diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir grup katıldı.

Tören, çelenk sunumuyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün önemini belirten konuşmayı araştırmacı yazar Erol Uysal yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçeye gelişi temsili olarak canlandırıldı. Halk oyunları oynandı. Atatürk konulu şiir, kompozisyon ve resim dallarında düzenlenen yarışmada derece yapan öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Aksaz Deniz Üssü Bandosunun seslendirdiği marşlar ile Atatürk’ün sevdiği şarkılar, meydandaki törenin son etkinliği oldu.