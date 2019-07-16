Atatürk’ün Kızılcahamam’a gelişinin 85. yılı kutlandı Kızılcahamam Belediyesi tarafından Atatürk’ün Kızılcahamam’a gelişinin 85.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Atatürk’ün Kızılcahamam’a gelişinin 85. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Soğuksu Milli Parkı Atatürk Çamı mevkiinde Atatürk’ün Kızılcahamam’a gelişinin 85. Yıl dönümü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kızılcahamam’a gelişinin 85. yıl dönümü için düzenlenen programa, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyeleri,AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İlçe Başkanı Yüksel Altun, CHP İlçe SözcüsüMehmet Demirbaş, Jandarma Komutan Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından CHP İlçe SözcüsüMehmet Demirbaş, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız günün anlamına binaen bir konuşma yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.