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Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yıl dönümü

Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:19
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yıl dönümü

KAYSERİ (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altuntuğ, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, askerler ve öğrenciler katıldı.

Törende, Atatürk Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altuntuğ, Atatürk'ün 19 Aralık 1919'da, soğuk ve karlı bir günde Kayseri'ye geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Soğuk havaya rağmen Kayserililer, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını Çifte Kümbetler önünde coşkulu bir şekilde karşılamışlardır. Gazi Mustafa Kemal, 20 Aralık Cumartesi günü Kayseri Belediyesini ziyaret etmiş ve şehrin ileri gelenleriyle bir görüşme yaparak milli mücadeleyi anlatmıştır. Mustafa Kemal'in o çalkantılı dönemde Kayseri'ye gelerek bu şehrin desteğini alması, Kayseri'ye verdiği önemin bir göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal daha sonra da toplam 5 kez Kayseri'ye gelmiş, milli mücadeleyi başlattığı şehirlerden biri olan Kayseri'de milli sanayi hamlelerini de başlatmıştır. Kayseri halkı, Gazi Mustafa Kemal'i her zaman bağrına basmış, yanında olmuş ve cumhuriyetin gelişmesinde gayret gösteren şehirler arasında yer almıştır."

Meydandaki törenin ardından İbrahim Tennuri Caddesi'ndeki Atatürk Evi ziyaret edildi. Evin önünde lise öğrencileri tarafından Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi canlandırıldı.

Program, öğrencilerin Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bırakılmasının ardından sona erdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:19
  1. Atatürk evi
  2. kayseri
  3. Mustafa Kemal Atatürk
  4. Vali Şehmus Günaydın

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