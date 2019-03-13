Atatürk’ün Kara Harp Okuluna öğrenci olarak girişinin 120. yıldönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okuluna öğrenci olarak girişinin 120. yıldönümü törenle kutlandı.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okuluna öğrenci olarak girişinin 120. yıldönümü dolayısıyla Kara Harp Okulu’nda bir tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Harp Okulu personeli ve harbiyeliler katıldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başarılar ve fedakarlıklarla dolu mesleki yolculuğunun tam 120 yıl önce bu çatı altında başladığını anımsattı. Atatürk’ün büyük bir komutan olmasında, okul sıralarında aldığı eğitim ile idarecilerin büyük bir rolü olduğunu kaydeden Güzeller, "Harbiyelilerin bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten ve kendisine öğretmenlik komutanlık yapmış değerli şahsiyetlerden öğrenecek çok şeyi vardır. Bütün faaliyetlerimizi bu bilinçle yürütmekteyiz. Üstlenmiş olduğumuz bu önemli vazifenin icrasında temel hedefimiz, en büyük mezunumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamış, vatanını ve milletini seven, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı haline getirmiş, sorumluluk bilinci gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgiye sahip, lider vasıflı ve yüksek karakterli subaylar yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

"21. yüzyılın subayları"

Konuşmasında harbiyelilere de hitap eden Güzeller, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu sıralarda oturmanın gururuna sahip olduklarını anımsatarak, "Atatürk 20. yüzyılın dünyasında milletine hizmet etmek için yetişmiş büyük bir askerdir, sizler 21. yüzyılın subayları, komutanları ve şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu birer mensubu olacaksınız. Ettiğiniz yemine sadık kalacak ve hayatınız pahasına bu yeminden asla dönmeyeceksiniz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir. Bu nedenle sizlere sunulan imkanlardan iyi bir şekilde yararlanmalısınız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından geleneksel yoklama yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün numarası okunduğunda tüm harbiyeliler ayağa kalkarak "içimizde" karşılığını verdi. Tören müzik dinletisi, halk oyunları ile devam etti. Devlet tiyatrosu oyuncularının katılımı ile harbiyeliler ayrıca "Anılarla Geçmişten Geleceğe Atatürk" konulu sahne gösterisini gerçekleştirdi. Kara Harp Okulu Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk ve Sanat Sergisi’nin gezimiyle tören sona erdi.