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Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 99. yıldönümü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 99.

21 Haziran 2019 Cuma 21:04
Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 99. yıldönümü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 99. yıldönümü dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk’ün kente gelişi canlandırıldı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk Eskişehir ziyaretinin 99’uncu yıl dönümü kapsamında, Odunpazarı Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi. Öncesinde yüzlerce Eskişehirlinin Tren Garında karşıladığı Atatürk’ü canlandıran 64 yaşındaki Beytullah Solak ve döneme ait kıyafetler giymiş ekip halkı selamladı. Daha sonra Eskişehir sokaklarında yürümeye başlayan kalabalık, marşlar söylerken ellerindeki bayrakları da salladı. Adalar istikametinden Tarihî Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk ziyaretinde bir gece kaldığı Yeşil Efendi Konağına doğru yürüyen kalabalığı gören vatandaşlar, telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirmek istedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün canlandırılmış halini gören bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise birlikte Atatürk’ü canlandıran Beytullah Solak ile fotoğraf çektirdi.



“Biz her zaman gönlümüzde taşırız kendisini”


Mizansende makyajla Atatürk’e benzetilen Beytullah Solak, yürüyüşte ve Yeşil Efendi Konağındaki karşılamada çok duygulandığını belirtti. Solak, “Türk halkı bütündür, Türk halkı hiçbir zaman için art niyetli değildir, vatanseverdir, milletseverdir. Beni de bu şekilde karşıladıklarından dolayı ben çok büyük bir gurur duydum, hüzünlendim, sevindim. Her zaman için halkımla oldum. Türkiye büyüdü, biz büyüdük, halkım büyüdü. Bu duygu çok başka bir duygu tarif edilemez ki. Bugün ben bir benzetilmeyim. Atatürk bambaşka bir insan, bambaşka bir yürek. Kelimelerle anlatılmaz bu. Zaten şöyle bir tarihi okuduktan sonra, tarih bunun içerisinde her şeyi anlatıyor. Bizim anlattıklarımız ona yeterli kalmaz. Biz sadece her zaman gönlümüzde taşırız kendisini” dedi.


Eskişehir Tren Garı’ndan başlayan yürüyüşe birçok vatandaşın yanı sıra Kıbrıs Gazileri de katıldı. Yürüyüş, Yeşil Efendi Konağında son bulurken, yürüyüşe katılan Kıbrıs Gazilerinden Ekrem Dumlu, “Her sene aynı coşkuyla bu iş devam edecektir. Atatürk, Türklüğün onur ve gururudur, Kurtuluş’un sembolüdür. Bütün dünya devletlerine Atatürk’ümüzün buraya gelişinin yıl dönümünü her sene kutlamak için çaba gösteriyoruz. Çok güzel tepkiler geldi bu mizansene. Çok güzel bir karşılama vardı. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Halktan çok destek aldık. İstasyondan bir çıktık, konağa gelinceye kadar görüntüyü görünce gözlerimiz yaşardı, çok gururlandık. Çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 21:04
  1. odunpazarı
  2. fotoğraf

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