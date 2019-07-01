Vali Ali Arslantaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Arslantaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum Kongresi’ne katılmak üzere 28 Haziran 1919’da otomobille Sivas’tan Erzurum’a hareket edip yolu üzerindeki köy ve kasabalara uğrayarak 1 Temmuz 1919 günü Erzincan’a geldiğini kaydederek, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Mücadelemizin lideri Büyük Önder Atatürk’ü ağırlamanın sevincini yaşayan Erzincanlılar da birlik ve beraberlik içerisinde onu bağrına basarak, coşkuyla karşılamışlar ve şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamışlardır. 1 Temmuz tarihi bağımsızlık güzergâhının önemli duraklarından biri olan ilimiz için ayrı bir öneme sahiptir. Erzincan halkı o zor günlerde, işgal güçlerinin tüm baskı ve zorlamalarına rağmen, Atatürk ve silah arkadaşlarına bağımsızlık yolunda her türlü desteği tereddütsüz vermiştir. Tüm yokluklara ve zor şartlara rağmen birlik ve beraberlik ruhuyla, Milli Mücadele’de yer alan Erzincanlılar, bugün de ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin daha da üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışmaya devam etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 100. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum.”