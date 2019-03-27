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MHP'li Durmaz: Atatürk'ün emaneti CHP, PKK'nın hücre evine döndü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mustafa Kemal'in kurduğu CHP'nin, terör örgütü PKK'nın hücre evine döndüğünü belirtti.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:50
MHP'li Durmaz: Atatürk'ün emaneti CHP, PKK'nın hücre evine döndü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Atatürk'ün mirası olan Cumhuriyet Halk Partisi, adeta PKK'nın hücre evine dönmüştür." dedi.

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı kapsamında, bazı yerlerde ayrı bazı yerlerde ise müştereken seçimlere girdiklerini anımsattı.

Seçimlere en hazır parti olduklarını belirten Durmaz, Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla yeni sorumlulukların ortaya çıktığını, bunların da iki parti arasında başarıyla koordine edildiğini vurguladı.

"Örgütle iltisaklı adaylar var"

Durmaz, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinde terör örgütü PKK ile iltisaklı kişilerin aday gösterildiği iddialarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elbette yasal sürece göre sabıka kaydı olan birileri aday olamazlar. Seçilmeye engel hallerinin olduğu sabıka kaydında yer alıyorsa aday olamazlar. Örneğin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, 'Öcalan serbest bırakılsın, tecrit kaldırılsın' diyor. Bu ve bunlar gibi onlarca paylaşımları olan, örgüte destek sağlayan, örgütle irtibatlı ve iltisaklı adaylar var. Dağda birinci derece yakınları olan bir sürü insan var. Diyet olarak onlara listelerde yer verilmiş. Hakkında yasal süreç tamamlanmamış, incelemesi, soruşturması devam eden pek çok terör örgütüyle iltisaklı aday söz konusu. 'YSK neden bunların adaylıklarına engel olmadı' diyerek açıklamaya çalışmak, tam da gizli, kirli bir ittifakın, zihniyetin ürünü diyebiliriz."

Millet İttifakı'nın ilk başta HDP-PKK ile örtülü ve kirli pazarlık içerisinde bulunduğunu ifade eden Durmaz, bugün gelinen noktada bunun artık gizli olmadığını söyledi.

"CHP adeta PKK'nın hücre evinde dönmüştür"

CHP ile HDP'nin yakın iş birliğinin, seçim ortamına girilmeden başladığını iddia eden Durmaz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet yürüyüşünde birlikte yürüdüler, kayyum atanan belediyelere birlikte karşı çıktılar, CHP her evden HDP'ye oy istedi, Selahattin Demirtaş'a af isteyenler bunlar, 'Afrin'e girmeyin' diyenler bunlar, 'YPG'ye terör örgütü diyemeyiz' diyenler de bunlar. Yani bu kadar çok ortaklaştıkları bir zeminde çıktı. HDP'nin sözcüsü dedi ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.'

Öte yandan zillet ittifakının küçük ortağı İP Genel Başkanı da yine Selahattin Demirtaş'a af istiyordu, 'Afrin'e girmeyin' diyorlardı ve HDP'yi Kürtlerin siyasal temsilcisi olarak görüyorlardı. Şimdi her ikisinden de bu küstahça 'Kürdistan' ifadesine bir tepki duydunuz mu? 20 günden fazla oldu. 'Sen ne diyorsun kardeşim? Türkiye'de böyle bir bölge yok, olmayacak' dediklerine şahit olduk mu? Hayır. Zımni bir kabul söz konusu. Atatürk'ün mirası olan Cumhuriyet Halk Partisi, adeta PKK'nın hücre evine dönmüştür."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:50
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