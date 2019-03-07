0553 313 94 23

Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89. yılı Koray Avcı konseriyle kutlandı

Antalya Konyaaltı Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89’uncu yıldönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce Antalyalının katılımıyla Koray Avcı konseriyle kutladı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:24
Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89. yılı Koray Avcı konseriyle kutlandı

Antalya Konyaaltı Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89’uncu yıldönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce Antalyalının katılımıyla Koray Avcı konseriyle kutladı.


Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89’uncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet İçin El Ele Platformu öncülüğünde sabah Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, akşam ise Konyaaltı Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdiği Koray Avcı konseriyle devam etti.


Konseri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’da izledi. Konsere yoğun ilgi gösteren Antalyalılar, Cumhuriyet Meydanı’nı tıka basa doldurdu.


Çok anlamlı ve özel bir günde Antalyalılarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Türkiye’nin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89. yıldönümünde sizlerle beraberiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. 25 yıllık siyasi hayatımda bizi seven, seçen siz değerli hemşehrilerimi mahcup etmeden belediye başkanlığı yaptım. Bütün çalışmalarımı Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda yaptım. Ben, Andımız ile 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve Cumhuriyet Bayramı ile büyüdüm. Günü geldi bu meydanlarda bizlere Atamızın anmasını bile yaptırmadılar. Sizlerin desteği ile 31 Mart’ta Antalyamızda yepyeni bir güneşli gün doğacak. Bundan sonra çalışmalarımı aynı azim ve kararlılıkla Gazipaşa’dan Kaş’a kadar kimseye ötekileştirmeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesle birlikte Antalya’mızı yöneteceğiz" dedi.


Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Antalyalılara muhteşem bir konser verdi. Alanı dolduran vatandaşlar Koray Avcı’nın şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Başkan Böcek, günün anısına Koray Avcı’ya Atatürk’ün çok özel bir fotoğraf çerçevesini hediye etti. Antalya’nın kendisi için çok özel bir yeri olduğunu söyleyen Koray Avcı, "Çok güzel bir hediye, evimin en özel yerine asacağım" ifadelerini kaydetti.


Başkan Muhittin Böcek, konser anısına Koray Avcı ile öz çekim yaparak, bu anı ölümsüzleştirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Koray Avcı, şarkılarıyla Antalyalıları coşturdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:24
  1. konser
  2. fotoğraf
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    1. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    2. Alanya’da jandarmadan öğrencilere..
    3. Konya’da çocukların fener alayı..
    4. Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı..
    5. Kahire'nin batısında 7 militan öldürüldü
    6. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
    7. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
    8. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
    9. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
    10. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
    11. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    12. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    13. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    14. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    15. MSÜ başvurularında ikinci şans
    16. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    17. Tercan Belediyesi son meclis..
    18. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
    19. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
    20. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
    21. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
    22. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
    23. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
    24. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
    25. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
    26. Arabulucu Türkiye
    27. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    28. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    29. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    30. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!