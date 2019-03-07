Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89. yılı Koray Avcı konseriyle kutlandı

Antalya Konyaaltı Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89’uncu yıldönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce Antalyalının katılımıyla Koray Avcı konseriyle kutladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89’uncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet İçin El Ele Platformu öncülüğünde sabah Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, akşam ise Konyaaltı Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdiği Koray Avcı konseriyle devam etti.

Konseri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’da izledi. Konsere yoğun ilgi gösteren Antalyalılar, Cumhuriyet Meydanı’nı tıka basa doldurdu.

Çok anlamlı ve özel bir günde Antalyalılarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Türkiye’nin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89. yıldönümünde sizlerle beraberiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. 25 yıllık siyasi hayatımda bizi seven, seçen siz değerli hemşehrilerimi mahcup etmeden belediye başkanlığı yaptım. Bütün çalışmalarımı Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda yaptım. Ben, Andımız ile 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve Cumhuriyet Bayramı ile büyüdüm. Günü geldi bu meydanlarda bizlere Atamızın anmasını bile yaptırmadılar. Sizlerin desteği ile 31 Mart’ta Antalyamızda yepyeni bir güneşli gün doğacak. Bundan sonra çalışmalarımı aynı azim ve kararlılıkla Gazipaşa’dan Kaş’a kadar kimseye ötekileştirmeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesle birlikte Antalya’mızı yöneteceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Antalyalılara muhteşem bir konser verdi. Alanı dolduran vatandaşlar Koray Avcı’nın şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Başkan Böcek, günün anısına Koray Avcı’ya Atatürk’ün çok özel bir fotoğraf çerçevesini hediye etti. Antalya’nın kendisi için çok özel bir yeri olduğunu söyleyen Koray Avcı, "Çok güzel bir hediye, evimin en özel yerine asacağım" ifadelerini kaydetti.

Başkan Muhittin Böcek, konser anısına Koray Avcı ile öz çekim yaparak, bu anı ölümsüzleştirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Koray Avcı, şarkılarıyla Antalyalıları coşturdu.