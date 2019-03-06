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Atatürk’ün Antalya’ya gelişi kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89’uncu yılı törenle kutlandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:53
Atatürk’ün Antalya’ya gelişi kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89’uncu yılı törenle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Atatürk’ü sevgi ve saygıyla yad ettiklerini belirterek, ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir” sözü ile Antalya’yı beğenisini dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu övgüsüne layık olabilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişi 89’uncu yıldönümü nedeniyle Antalya Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Atatürk’ün Antalya’ya geliş hikayesini anlatarak, “89 yıl sonra Antalyalılar olarak o günün hatırasını yaşıyor, yaşatıyor ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla yad ediyoruz” dedi.



“Ders çıkarmalıyız


Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir” sözü ile Antalya’yı beğenisini dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu övgüsüne layık olabilmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Başkan Türel, “Atatürk o dönemde yalnızca Antalya’yı değil, tüm Anadolu’yu karış karış gezmiştir. O günlerin özellikle ulaşım alanındaki zorluklarını göz önüne aldığımızda Atatürk’ün yurdu dolaşmak, görmek, incelemek için nasıl büyük bir gayret gösterdiğini daha iyi anlıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki, bir belediye başkanı olarak Atatürk’ün bu azmi bana millet aşkının, millete hizmet etmenin ne kadar kutsal olduğunu hissettirmektedir. Siz gençlerin de Atatürk’ün bu cesaret dolu, azim dolu hayatından mutlaka kendinize dersler çıkarmanız gerekmektedir” dedi.



Destan yazıldı


1-5 Mart tarihleri arasında Antalya’nın fethinin 812. Yılını bu yıl da büyük bir coşkuyla kutladıklarını hatırlatan Başkan Türel, “Antalya’yı Türk yurdu yapan Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev’i bir kez daha yad ettik. O fethin nasıl gerçekleştiğini okursanız, o büyük sultanların Anadolu’nun her yerinde verdikleri zorlu mücadeleyi görürseniz, bu toprakların bizlere nasıl vatan olduğunu daha iyi anlarsınız. 1071’de Malazgirt’te başlayan bu mücadele, Fatih gibi büyük sultanlar, Atatürk gibi başkomutanlar tarafından taçlandırılmıştır. Kurtuluş savaşında Büyük Türk Milleti Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni bir tarihi destan yazmıştır” diye konuştu.



Atatürk’ün mirasına sahip çıkmalıyız


Konuşmasında gençlere seslenerek anma törenlerinin amacını anlatan Başkan Türel, “Amacımız sizlere tarihimizi, ecdadımızı, Atatürk’ü anlatmak, onları tanımanızı anlamanızı anlatmaktır. Bu cennet vatanı bizlere miras bırakan atalarımızı, Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onları anarken unutmamamız gereken en önemli husus, onları layık olabilmek için daha çok çalışmak zorunda olduğumuzdur. Bu şanlı mirasa sahip çıkmak, bayrağımızı daha yükseğe çıkarmak, ülkemizi her alanda daha da ilerilere taşımak hepimizin ortak sorumluluk ve görevidir. Ecdadımızın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı bu mirasa ilelebet sahip çıkacağımızdan hiç şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.



Antalya’yı dünya şampiyonu yapacağız


Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamaya hazırlanırken, ülkemizi muhasır medeniyet seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Antalya’yı dünya şampiyonu bir şehir yapmak hedefiyle yola devam ediyoruz. Ulaşım, alt yapı, üst yapı sorunları artık kalmamış. Turizmi, tarımı, ekonomisi artık gelişmiş. Eğitimden sağlığa, spordan sanata her alanda eksikliklerini gidermiş bir Antalya hedefliyoruz. Esasen bunları başarabildiğimiz oranda ecdadımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e layık bir nesil olabiliriz. Tüm bunları yaparken tarihimizin, ecdadımızın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizleri birleştiren ortak miras olduğunu asla ama asla unutmamalıyız.”



Öğrencilere ödülleri verildi


Daha güçlü, kalkınmış bir Türkiye’nin gençlerin sayesinde olacağını vurgulayan Başkan Türel, “Unutmayınız ki Atatürk gençliğe hitabesinde siz gençlere, “Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” diye seslenmiştir. Atatürk Türk Gençliğine her zaman güvenmiş ve Cumhuriyet’i siz gençlere armağan etmiştir. Sizlerin bu emanete ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağınıza olan inancımız ve güvenimiz tamdır” diyerek sözlerini tamamladı.


Başkan Türel, konuşmasını ardındanAtatürk’ün Antalya’ya gelişi konulu il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:53
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