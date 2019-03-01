Atatürk’ün Antalya’ya gelişi Koray Avcı konseriyle kutlanacak Konyaaltı Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya Gelişi’nin 89.

Konyaaltı Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya Gelişi’nin 89. Yılını, 6 Mart Çarşamba Günü Cumhuriyet Meydanı’nda Koray Avcı konseriyle kutlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişini her yıl çeşitli etkinlikle kutlayan Konyaaltı Belediyesi, etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 6 Mart Çarşamba günü Atatürk’ün Antalya’ya Gelişi’nin 89’uncu yılında ünlü sanatçı Koray Avcı, Cumhuriyet Meydanı’nda Antalyalılarla buluşacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Ata’mızın Antalya’ya gelişini tüm halkımızla birlikte kutlamak istiyoruz. Ücretsiz gerçekleşecek konserimizde Cumhuriyet Meydanı’nda tüm Antalyalı hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Tüm halkımız davetlidir” dedi.

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