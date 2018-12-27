0553 313 94 23

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

Ankara Valisi Vasip Şahin:- "Milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olma konumuyla aziz milletimizin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlenmiş olan Ankara, stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyet'in ilanına ev sahipliği yapmıştır"

27 Aralık 2018 Perşembe 18:18
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentin milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olma konumuyla aziz milletin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlendiğini, stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyet'in ilanına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün 99 yıl önce milli mücadeleyi Anadolu'dan başlatmak üzere Heyet-i Temsiliye ile Ankara'ya geldiğini anımsatan Şahin, "Milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olma konumuyla aziz milletimizin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlenmiş olan Ankara, stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyet'in ilanına ev sahipliği yapmıştır." ifadesini kullandı.

Şahin, Ankara'nın bu onuru layıkıyla ve hakkıyla taşıdığını, geçen zaman zarfında ülkenin ve milletin büyüklüğüne yakışır ilerleme gösterdiğini vurguladı.

Ankara'nın modern bir çehreye kavuştuğuna ve dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini aldığına dikkati çeken Şahin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberlik ruhuyla milli mücadelede yer alan Ankaralılar, bugün de vatanımızı ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışma azim ve kararlılığındadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'yı teşriflerinin 99. yılında şükran ve minnetle yad ediyor, Ankaralıları saygı ve sevgilerimle selamlıyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:18
  1. Ankara Valisi Vasip Şahin
  2. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toprağa gömülü halde bulundu! Tam 3 milyon TL değerinde...
    1. Toprağa gömülü halde bulundu! Tam 3..
    2. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    3. Sakarya'da 1 milyon 819 bin 200 TL..
    4. Milli Siber Kalkan Ahtapot Yazılımı..
    5. 2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne..
    6. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    8. Tabipler Birliği'ne hapis cezası şoku!..
    9. Karaman'da eğitime kar engeli
    10. KKTC'de "Doğu Akdeniz’de Enerji..
    11. Yalova'da uyuşturucu operasyonları
    12. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    13. ABD'li komutan itiraf etti: Askeri..
    14. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl..
    15. Meksika'da Puebla Valisi ve eşinin..
    16. Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan..
    17. Erzincan İliç 4,1 büyüklüğünde deprem!
    18. Yeni rektör pastayla uğurlandı
    19. Kayseri'de hırsızlık operasyonu
    20. Telefon gasp eden 5 kişi polisten..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi