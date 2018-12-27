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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

Başkentteki etkinlikler kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi

27 Aralık 2018 Perşembe 12:02
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na, garnizondaki subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri de katıldı.

Harp okulu öğrencileri, yaklaşık 30 dakika süren koşu esnasında marşlar söyleyerek dev Türk bayrağı taşıdı.

Kara Harp Okulu'ndan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi'ni takip ederek, Anıtkabir Anadolu Meydanı girişi güzergahında son buldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:02
  1. Atatürk Garnizon Koşusu
  2. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü
  3. Kara Harp Okulu

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