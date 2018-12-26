ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal ve beraberindekileri büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralılar, bağımsızlık ve istikbalimize sahip çıkma yolunda atılan her adıma destek olmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara’ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin milli mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nın merkezi durumuna gelen Ankara'nın, Cumhuriyet'inkuruluşuna uzanan süreçte çok önemli kararlara ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal ve beraberindekileri büyük bir coşku ve heyecanla karşılayanAnkaralılar, bağımsızlık ve istikbalimize sahip çıkma yolunda atılan her adıma destekolmuşlardır.Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’da küçük bir şehir olan Ankara, Cumhuriyet'inilanıyla birlikte başkent sıfatıyla taçlanmış, ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerindede öncü rol oynamıştır.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarınısaygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."