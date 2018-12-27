Atatürk’ün Ankara’ya gelişine özel klip
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla Bakanlığınca hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı27 Aralık 2018 Perşembe 17:52
ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümüne özel klip hazırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı klipte, seğmenlerle Atatürk'ün Ankara Garı ve ilk Meclis önündeki görüntülerine yer veriliyor.
Seğmenlerle özdeşleşen "Hüdayda" türküsünün kullanıldığı klip "Hoşgeldin" ifadesiyle sona eriyor.
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