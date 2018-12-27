Atatürk’ün Ankara’ya gelişine özel klip

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümüne özel klip hazırlandı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı klipte, seğmenlerle Atatürk'ün Ankara Garı ve ilk Meclis önündeki görüntülerine yer veriliyor.

Seğmenlerle özdeşleşen "Hüdayda" türküsünün kullanıldığı klip "Hoşgeldin" ifadesiyle sona eriyor.