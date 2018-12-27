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Atatürk’ün Ankara’ya gelişine özel klip

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla Bakanlığınca hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı

27 Aralık 2018 Perşembe 17:52
Atatürk’ün Ankara’ya gelişine özel klip

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümüne özel klip hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı klipte, seğmenlerle Atatürk'ün Ankara Garı ve ilk Meclis önündeki görüntülerine yer veriliyor.

Seğmenlerle özdeşleşen "Hüdayda" türküsünün kullanıldığı klip "Hoşgeldin" ifadesiyle sona eriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:52
  1. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı

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