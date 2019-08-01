Atatürk’e hakaretten aranan şahıs yakalandı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Atatürk’e hakaret suçlaması ile aranan şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Atatürk’e hakaret suçlaması ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret suçlaması ile aranan M.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda merkeze bağlı Kuyulu köyünde yakalandı. Burada gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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