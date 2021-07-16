Atatürkçüler bu habere çok kızacak! 'Savarona'yı fuhuş yeri yapan Kemalistler yerine, Tayyip Erdoğan olsun' diyecekler

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Oda Tv, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tamir edilip, protokol amaçlı kullanılan Mustafa Kemal'in Savarona adlı yatını yazdı.

Oda Tv Savarona'nın hikayesini yazdı

Hürrem Elmasçı fahri imzası ile yazılan köşede, Mustafa Kemal'in Savarona adlı gemisinin tarihi kaleme alındı. Mustafa Kemal'in ömrünün sonuna yaklaşırken sadece 50 gün burayı kullandığını belirten Oda Tv, Savarona adlı yatın, 1989 yılında ANAP iktidarda iken hurdaya çıkarıldığını belirterek, haber basında yayıldıktan sonra armatör Kahraman Sadıkoğlu tarafından 49 yıllığına kiralandığını aktardı.

Aradan geçen yıllarda Emin Çölaşan başta olmak üzere tüm Kemalistlerin Savarona'yı gündeme getirdiğini belirten Oda Tv, hikayeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar uzattı.

Yata düzenlenen fuhuş operasyonunu gizlediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Savarona'yı tamir ettirdiğini de anlatan Oda Tv "Aradan yine yıllar geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılında gemiyi tamir ettirdi ve protokol amaçlı kullanılmasını istedi." ifadelerini kullandı. Yatın Kemalistlerin elindeyken fuhuş baskınına uğradığına ise değinilmedi.

Kemalistlerin çok kızacağı o haber

Savarona adlı yat, Kemalistlerin idaresindeyken fuhuş amacıyla kullanılıyordu. 2010 yılı Temmuz ayında yata düzenlenen operasyonda, 11 kadın ve fuhşu organize ettiği iddia edilen 8 kişi ile bazı ünlü iş adamları gözaltına alınmıştı. Savarona, düzenlenen fuhuş baskınından 21 yıl önce 49 seneliğine armatör Kahraman Sadıkoğlu tarafından kiralanmıştı. Sadıkoğlu, işlenen fuhuş suçunu TOBB'a yıkmaya çalışmıştı.

Yakayı ele verince TOBB'a yüklendi

Kahraman Sadıkoğlu, "Kazak iş adamı gemiyi kiraladı. Türkiye bu yata sahip çıkmadıktan sonra Kazak iş adamı neden sahip çıksın. TOBB bizim vergilerimizle dünyayı gezen dalkavuklar topluluğu haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Karanlık Odatv, yatın Kahraman Sadıkoğlu tarafından kiralandığını şu ifadelerle yazdı:

"Ve en hazin olay 1989’da yaşandı. ANAP Hükümeti Savarona’yı hurdaya çıkardı. Yani parçalanıp satılacaktı, jilet olacaktı. Haberin basında çıkması üzerine devreye armatör Kahraman Sadıkoğlu girdi. Savarona’yı 49 yıllığına kiraladı."