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Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak!

Haliç üzerindeki Unkapanı, Yeni Galata ve Haliç Metro köprülerinin bu gece trafiğe kapatılacağı bildirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:16
Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Unkapanı Köprüsü, Yeni Galata Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü bu geceden sabah saatlerine kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Atatürk ve Yeni Galata köprülerinin UKOME kararı gereği belirtilen saatlerde deniz trafiğine de açılacağı bildirildi.

Köprülerin kapalı olacağı saatler şöyle:

"Yeni Galata Köprüsü 02.30-03.30,  Unkapanı Köprüsü 00.30-04.30, Haliç Metro köprüsü 02.30-03.30"

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:16
  1. İstanbul
  2. Haliç Metro Köprüsü
  3. Yeni Galata Köprüsü
  4. Unkapanı Köprüsü

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