0553 313 94 23

Atatürk Üniversitesi’nden şehir için yeni bir anlaşma daha

İş gücü piyasasının talep ettiği nitelikteki iş gücünü yetiştirmek ve kamu-özel sektör iş birliğine katkı sağlamak amacıyla Atatürk Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında protokol imzalandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:22
Atatürk Üniversitesi’nden şehir için yeni bir anlaşma daha

İş gücü piyasasının talep ettiği nitelikteki iş gücünü yetiştirmek ve kamu-özel sektör iş birliğine katkı sağlamak amacıyla Atatürk Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında protokol imzalandı.


Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile İŞKUR yöneticilerinin imzaladıkları protokolle 234 kursiyere Müşteri Hizmetleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.


Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından hazırlanacak olan eğitim modüllerinin 176 saati teorik, 306 saati ise uygulamalı eğitimden oluşacak. Kursun eğitimleri I. Organize Sanayi Bölgesindeki Global A.Ş. yerleşkesinde yapılacak. 234 kursiyerin katılacağı, teorik ve uygulamalı eğitimin verileceği kursta, kursiyerlerin eğitim sonucundaki başarı durumları, verilen eğitimin özelliklerine göre yapılacak yazılı veya uygulamalı sınavlarla belirlenecek.


"Üniversitedeki bilimsel potansiyeli sanayiye aktarıyoruz"


Rektör Prof. Dr. Çomaklı, imzalanan bu anlaşmayla Atatürk Üniversitesinin ülke istihdamına katkıda bulunmayı sürdürdüğünü belirterek benzeri anlaşmaların yapılmaya devam edeceğini kaydetti.


Üniversite-sanayi iş birliğinin temel amacının YÖK’ün çizdiği vizyon çerçevesinde; üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlamak olduğuna vurgu yapan Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin kamu-özel sektör iş birliklerine önem verdiğini hatırlatarak, şehrin kalkınması açısından üniversitenin var olan potansiyelinden faydalanılması gerektiğine işaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:22
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen hükümetinden BAE'ye karşı sesler yükseliyor
    1. Yemen hükümetinden BAE'ye karşı sesler..
    2. Maltepe'de TIR parkında top mermisi..
    3. Otoyol gişesine çarpan otomobil alev..
    4. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    5. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    6. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    7. Teröristler köşeye sıkıştı!
    8. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    9. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    10. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    12. e-YDS başvuruları başladı
    13. Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da
    15. Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı..
    16. Başkan Kayda “Salihli’nin dertlerine..
    17. Petrol Ofisi, otomotiv sektörünü..
    18. Merdivenlere oturup hep birlikte kitap..
    19. Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü
    20. Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"
    21. Çakal Carlos dün ve bugünü yazdı!..
    22. Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitimde..
    23. Üzümün başkentinde bağlar göz verdi,..
    24. Ergani’de kitap okuma etkinliği
    25. Bakanlık'tan Deniz Baykal açıklaması
    26. PKK'nın ağır topları vurulmuştu.....
    27. Turgutlu’nun Cumhuriyet Mahallesi’ne..
    28. Litvanya’dan son Sovyet savunma..
    29. En genç roman yazarı Rana Demiriz..
    30. Sağlık Bakanı Koca’dan Deniz Baykal’a..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!