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Atatürk Üniversitesi’nden Çorlu’da kaza yaparak hayatını kaybeden öğrenciler için baş sağlığı mesajı

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 4’ü üniversite öğrencisi 5 kişinin feci şekilde yanarak can verdiği kazaya ilişkin Atatürk Üniversitesi kazada hayatını kaybeden 3 öğrencisi için baş sağlığı mesajı yayımladı.

07 Haziran 2019 Cuma 14:40
Atatürk Üniversitesi’nden Çorlu’da kaza yaparak hayatını kaybeden öğrenciler için baş sağlığı mesajı

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 4’ü üniversite öğrencisi 5 kişinin feci şekilde yanarak can verdiği kazaya ilişkin Atatürk Üniversitesi kazada hayatını kaybeden 3 öğrencisi için baş sağlığı mesajı yayımladı.


Çorlu’da bayramın ikinci günü sabah 09:30 sıralarında meydana gelen kazada Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobile aynı istikamete seyreden Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 çekici 34 EB 4058 dorse plakalı tır çarpmış, kazanın ardından alev alan tek kapılı otomobildeki 5 kişi feci şekilde yanarak can vermişti.


Kazada hayatını kaybeden Büşra İbiş, Şeyma Yavuz ve Nesrin Narin Atatürk Üniversitesinde eğitim hayatını devam ettiriyordu. Atatürk Üniversitesi olay ilgili baş sağlığı mesajı yayımladı.


Atatürk Üniversitesinin paylaştığı baş sağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:


“Üniversitemizde öğrenim gören Büşra İbiş, Şeyma Yavuz ve Nesrin Narin‘in Tekirdağ’da geçirdikleri elim kaza sonucunda vefat haberleri üniversitemizi derinden üzmüştür. Kıymetli öğrencilerimize Allah‘tan rahmet; sevdiklerine, yakınlarına ve tüm Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz. Makamları âli, mekânları cennet olsun”

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:40
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