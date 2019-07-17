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Atatürk Üniversitesinden 15 Temmuz konulu heykel sergisi

15 Temmuz darbe girişiminin 3.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:29
Atatürk Üniversitesinden 15 Temmuz konulu heykel sergisi

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi yad etmek, gösterilen direnci, birlikteliği ve iradeyi belleklerde taze tutmak için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın katılımıyla Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından “MAÂN” isimli heykel sergisi düzenlendi.


Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve Doç. Dr. Önder Yağmur ile Dr. Öğr. Üyesi Caner Şengünalp’in öncülüğünde düzenlenen serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı yaptı. Sergiye ayrıca; Atatürk Üniversitesi’nin çağrısıyla Muş Alparslan Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinden sanatçı öğretim elemanları destek verdi.


Eski Türkçe’de kelime anlamı “bir arada, birlikte” olan ve sergiye de adını veren “MAÂN” kavramı etrafında toplanan ve yolu bir dönem Atatürk Üniversitesinin Heykel Bölümünden geçen bir grup akademisyen ve sanatçı, 15 Temmuz’dan günümüze geçen süreçte hafızalarda yer edinen kırılma noktalarına temas etmeyi hedefleyen sergi, o gece yaşananları çarpıcı bir dille gözler önüne serdi.


Serginin, mücadeleyi ve bir arada olmayı farklı bir bakış açısıyla ele aldığını söyleyen Rektör Çomaklı, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne tehdit oluşturan her türlü terör eylemi ve oluşumlarına karşı birlikte mücadele etme refleksine sahip bir millet olabilmenin yanı sıra, bu tip hain girişimlerin önüne sosyo-kültürel ve sanatsal bir duruşla da duvar örülebileceğini dile getirdi.


Malzeme ve teknik anlamda birçok alternatifi içinde barındıran, çağdaş heykel sanatının unsurlarını bir arada sunan ve kendi plastik sanat anlayışlarıyla yorumlayan MAÂN Sergisi, 24 katılımcının 24 eserinden oluşuyor.


Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu Fuaye Alanında tanzim edilen sergi, 19 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:29
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