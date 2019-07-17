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Atatürk Üniversitesinde 15 Temmuz Konuşuldu

Atatürk Üniversitesinde “Türk Tarihinde Birlik ve Beraberliğe Yönelik İç ve Dış Tehditler Paneli” düzenlendi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:35
Atatürk Üniversitesinde 15 Temmuz Konuşuldu

Atatürk Üniversitesinde “Türk Tarihinde Birlik ve Beraberliğe Yönelik İç ve Dış Tehditler Paneli” düzenlendi.


Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen panele, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Çelik ve Prof. Dr. Nihat Yatkın ile Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selami Kılıç, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Savaş Eğilmez, akademisyen ve öğrenciler katıldı.


Panelde konuşan Prof. Dr. Selami Kılıç, irade-i milli ile hâkimiyeti milli gibi kavramların çok önemli olduğunu dile getirerek bunların örneklerini Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde hem Samsun’da hem havzada hem Amasya’da hem de özellikle Erzurum’da gördüklerini ifade etti.


Milli mücadele döneminde gerçekleşen olaylardan bahseden Kılıç: “Erzurum Kongresi hiçbir baskı, hiçbir yönlendirme olmadan Türk Milletinin kendi hür iradesiyle almış olduğu milli bir kararın hayata geçirilmesi, Türk Milletinin var olduğu ve var olmaya devam edeceğinin en varis göstergesidir” dedi.


Türk Milleti 15 Temmuz’da FETÖ’nün Gerçek Yüzünü Gördü


Panele, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden konuşmacı olarak katılan Dr. Öğr. Üyesi Savaş Eğilmez ise Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kuruluşu, yapılanması ile küresel bağlantılarına değinerek Türkiye’nin ve Türk Milletinin, 15 Temmuz’da bir terör örgütünün daha korkunç yüzünü gördüğünü söyledi.


Eğilmez, Türk Milletinin özellikle İslamiyet’i kabul edip Anadolu’ya geldikten sonra kurdukları neredeyse bütün siyasi teşekküller içinde terör örgütleriyle de mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, bunların hepsinin ortak özelliğinin, mevcut olan Türk Devletinin siyasi hâkimiyetinin ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:35
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