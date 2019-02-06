Atatürk Üniversitesi yeni bir sayfa açıyor

Atatürk Üniversitesi’nin Yeni Nesil Üniversite misyonu çerçevesinde kurulan yeni birimlerinden Lisans Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, birim yöneticileri ve akademisyenler katıldı. Atatürk Üniversitesinde lisans eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar konuşulduğu toplantıda lisans eğitimi hakkında görüş ve düşünceler de sunuldu. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, toplantıda yaptığı konuşmasında, yeni hizmete açılan Lisans Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün üniversitenin eğitim kalitesinin artırılması yönünde önemli işler yapacağını belirterek, üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda lisans eğitiminin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapan koordinatörlüğe gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.

Bilgilendirme toplantısı yapılacak

Rektör Çomaklı, “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çıktılarının en önemlilerinden biri olan Lisans Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün, üniversitemizin eğitimdeki aksaklıklarını çözeceğine inanıyorum. Koordinatörlük, ulusal ve uluslararası bilimsel anlayışlara göre bölümlerde veya programlarda yürütülen eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesine, yeniden yapılandırılmasına ve güncellenmesine yönelik çalışmalar yapacak. Ayrıca koordinatörlüğümüz, lisans eğitimi veren birimlerde programların iyileştirilmesi ve güncellenmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yaparak, programların akreditasyon sürecine girmesini teşvik edecek” şeklinde konuştu.