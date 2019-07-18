0553 313 94 23

Atatürk Üniversitesi yeni bir birim daha kazandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:39
Atatürk Üniversitesi yeni bir birim daha kazandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın üniversite genelinde başlattığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen birimlerden biri olan “Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi” tanıtımı gerçekleşti.


Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde (BAP) düzenlenen toplantıda, Rektör Çomaklı ve yardımcıları ile çeşitli birim yöneticilerine ofis hakkında sunum yapan Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofis’i Koordinatörü ve Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker İnce, ofis hakkında çeşitli bilgiler verdi.


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalışmalarına başlayan Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin, Tıp Fakültesinde araştırma kültürünü güncelleştirerek geliştirmek ve klinik araştırmalar hakkında eğitim vermek amacı taşıdığını söyleyen Doç. Dr. İlker İnce, birimin ayrıca bilimsel değeri yüksek, tıp bilimine ve tıbbi pratik uygulamalara yön veren bilimsel yayın ve projelerin sayısını artırarak, yabancı bilim insanlarını Atatürk Üniversitesine çekeceğini, üniversiteye ulusal ve uluslararası tanınırlık ve prestij kazandıracağını söyledi.


Ulusal (BAP, TUBİTAK) ve uluslararası finansman desteği almanın ofis için önemli olduğunu belirten İnce, Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin, multidisipliner yaklaşımla Atatürk Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ile ortaklaşa bilimsel projeler geliştirmek amacıyla öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak hedefleri doğrultusunda kurulduğuna vurgu yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:39
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    1. Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    2. OGM Ormanspor'da transfer
    3. Fındık üreticisi hasat için gün sayıyor
    4. Atatürk Üniversitesi yeni bir birim..
    5. PAÜ Çocuk Korosu uluslar arası..
    6. Konut edindirme yardımı ödemeleri..
    7. Röntgen teknisyeni davayı kazandı
    8. Bodrum Gündoğan’a biyolojik atık su..
    9. Başkale'de 284 kaçak göçmen yakalandı
    10. Tarzıyla farkını gösterdi
    11. "Uyum Buluşmaları"nın ikincisi..
    12. Gece denize giren pansiyoncu kadının..
    13. İzmir’de 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı
    14. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı..
    15. Elektrikli bisikletin çarptığı genç..
    16. E devlet bedelli askerlik başvurusu..
    17. Demokrasi şehitlerimizin yarısı..
    18. Hastane otoparkı operasyonunda..
    19. S-400'ler nereye konuşlandırılacak? AK..
    20. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi..
    21. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    22. Ramazan Karataş’ın baba acısı
    23. “Çarşamba’yı sel aldı” sadece..
    24. VASKİ’den içme suyu çalışması
    25. Beşiktaş'ın yeni transferi kampa katıldı
    26. Suriyeli ressam savaşın acılarını..
    27. Başkan Altay, Atabey Gençlik ve Eğitim..
    28. Haydut ABD'nin hala umudu var!..
    29. Ece Seçkin sevilen şarkılarını 10..
    30. Van'da 284 düzensiz göçmen yakalandı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’