Atatürk Üniversitesi yeni bir birim daha kazandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın üniversite genelinde başlattığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen birimlerden biri olan “Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi” tanıtımı gerçekleşti.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde (BAP) düzenlenen toplantıda, Rektör Çomaklı ve yardımcıları ile çeşitli birim yöneticilerine ofis hakkında sunum yapan Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofis’i Koordinatörü ve Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker İnce, ofis hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalışmalarına başlayan Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin, Tıp Fakültesinde araştırma kültürünü güncelleştirerek geliştirmek ve klinik araştırmalar hakkında eğitim vermek amacı taşıdığını söyleyen Doç. Dr. İlker İnce, birimin ayrıca bilimsel değeri yüksek, tıp bilimine ve tıbbi pratik uygulamalara yön veren bilimsel yayın ve projelerin sayısını artırarak, yabancı bilim insanlarını Atatürk Üniversitesine çekeceğini, üniversiteye ulusal ve uluslararası tanınırlık ve prestij kazandıracağını söyledi.

Ulusal (BAP, TUBİTAK) ve uluslararası finansman desteği almanın ofis için önemli olduğunu belirten İnce, Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin, multidisipliner yaklaşımla Atatürk Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ile ortaklaşa bilimsel projeler geliştirmek amacıyla öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak hedefleri doğrultusunda kurulduğuna vurgu yaptı.