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Atatürk Üniversitesi Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri arasında 34. sırada yer aldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2018 Yılı Girişimci ve YenilikçiÜniversite Endeksi (GYÜE) " sonuçları açıklandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:14
Atatürk Üniversitesi Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri arasında 34. sırada yer aldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2018 Yılı Girişimci ve YenilikçiÜniversite Endeksi (GYÜE) " sonuçları açıklandı. Endekse göre Atatürk Üniversitesi 164 üniversite arasında 34’üncü, Devlet üniversiteleri arasında ise 27’nci sırada yer aldı.


2012 yılından beri her yıl açıklanan ve Türkiye’nin en girişimci ve en yenilikçi ilk 50 üniversitesinin sıralandığı, 2018 yılı TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde Atatürk Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı. 2013 yılında 37’nci, 2014’te 43’üncü, 2015’te 50’nci, 2016 yılında ise 48’inci sırada yer alan Atatürk Üniversitesi 2017 yılında sıralamaya giremezken,2018 yılı derecesiyle tarihinin en iyi sıralamasını yapmış oldu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Önceki yıl sıralamaya giremeyen Üniversitemiz bu başarısıyla bilimsel ve teknolojik araştırmaya, ekonomik katkı ve ticarileşmeye, girişimcilik ve yenilikçiliğe, iş birliği ve etkileşime verdiği önemin ve aynı zamanda yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi doğrultusunda atılan adımların meyvelerini almaya başlamıştır. Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde ortaya koyduğumuz bu dönüşüm hareketinin her aşamasında yanımızda olan ve böylesine prestijli bir endekste yer almamızda katkısı bulunan Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerine şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.


Endeks Nasıl Oluşturuluyor?


2018 GYÜE oluşturulurken, üniversitelerin yalnızca girişimcilik ve yenilikçilik performansları dikkate alındı. Öğretim üye sayısı 50’nin üzerinde olan 164 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 ay süren çalışmayla değerlendirildi. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve üniversitelerin aralarında bulunduğu 247 kurum katkı sundu.


Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi beş boyut ve 23 göstergeden oluşuyor. Sıralama belirlenirken, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşimi, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşmede gösterdikleri başarı puanları değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:14
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