Atatürk Üniversitesi, spor müsabakalarına damga vuruyor

Bilimsel ve kültürel faaliyetlerin yanında sportif başarılarıyla da adından söz ettiren Atatürk Üniversitesi, birçok branşta düzenlenen şampiyonalarda üstün başarı elde etti.

BOWLİNGDE TÜRKİYE ŞAMPİYONUYUZ

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlediği üniversiteler arası Bowling (kadın-erkek) Türkiye Şampiyonası 05-08 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara’ da yapıldı. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emre Belli yönetiminde müsabakalara katılan üniversitemiz Bowling Kadın ve Erkek takımları yeniden Türkiye Şampiyonu oldu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BOKSTA DA TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen üniversiteler arası Boks (Erkek) Türkiye Şampiyonası 06-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında Muğla’da yapıldı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı gözetiminde müsabakalara hazırlanan üniversitemiz Boks takımı, kendi rekorunu egale ederek 4 altın, 2 gümüş madalya ile toplam 26 puan alarak takım halinde yeniden Türkiye Şampiyonu oldu. Boks (Erkek) Türkiye Şampiyonasında 60 kiloda Ahmet Otçu, 69 kiloda Yunus Emre Batman, 75 kiloda Hakan Kanyar ve 91 kiloda Cihandar Enes Alkazak Türkiye Şampiyonu olurken, 81 kiloda Ömer Kaba ile 49 kiloda Muhammed Taha Kaçar ise elde ettikleri sonuçlar ile Türkiye 2.si oldular.

BASKETBOL TAKIMI SÜPER LİGE YÜKSELDİ

Çeşitli fakültelerden öğrencilerin katılımı ile kurulan ve yakaladıkları uyum ile kısa zamanda önemli başarıların altına imza atan Atatürk Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çanakkale’de düzenlenen Süper Lige Terfi maçlarında 3. olarak Süper Lige yükselme başarısı gösterdi. Spor Bilimleri Fakültesinden Öğr. Gör. Hamit Kavurmacı ile Arş. Gör. Levent Önal öncülüğünde mücadele eden Atatürk Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı daha önce, 1. Lig Basketbol Müsabakaları Bölgesel Liginde birinci olarak Çanakkale’de gerçekleştirilen turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

OKÇULUKTA ŞAMPİYONLUĞUN ADRESİ DEĞİŞMEDİ

Birçok branşta birinciliği elde eden Atatürk Üniversitesi, Okçulukta da ipi göğüsleyen taraf oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 30 Nisan - 4 Mayıs tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Atatürk Üniversitesi Okçuluk Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

KROS TAKIMIMIZ 19. ŞAMPİYONLUĞUNA KOŞTU

Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde gerçekleştirilen, Üniversiteler Türkiye Kros Şampiyonasında 19. kez şampiyon olarak kırılması güç bir rekora imza atan Atatürk Üniversitesi Erkek Kros Takımı, başarılarını Rektörleriyle paylaştı. Kros takımı 25 üniversiteden 95 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada 34 puan toplayarak şampiyonluğu göğüsledi.

BUZ HOKEYİNDE GELENEK BOZULMADI

Bu yıl 5.’si düzenlenen ve Erzurum’un ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversiteler Ligi Buz Hokeyi müsabakalarında, Atatürk Üniversitesinin hem Erkek, hem de Kadın Buz Hokeyi Takımları namağlup şampiyon oldu. Ünilig Buz Hokeyi müsabakalarına, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi erkek ve kadın buz hokeyi takımları katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Buz Hokeyi müsabakalarında Atatürk Üniversitesi hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyon olarak büyük sevinç yaşattı.

Atatürk Üniversitesi yeni nesil üniversite vizyonu ile yeni bir döneme başlıyor

Türkiye Cumhiriyeti tarihi ve değerleri ile geleceğe yürürken, Yüksek Öğretim Kurumunun “Yeni YÖK” vizyonu çerçevesinde üniversitelerin rolünün iyi bilinmesi ve yol haritalarının buna göre şekillenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda öğrencileri, akademik ve idari kadroları ile büyük bir aile olan Atatürk Üniversitesi, son iki yıldır planlı ve programlı bir şekilde “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi”ni yürütmeye başlamış ve çalışmalarını hızlandırmıştır. Üniversitemizde yeni tasarlanan Eğitimde Mükemmel Modeli ile kalite anlayışı ve öğrenci merkeze alınmıştır. Araştırmda ise bütünleşik bir araştıma yapısına geçilmiş ve stratejik karar vermede etkili olan veri yönetimi sistemini işletmeye başlamıştır. Atatürk Üniversitesi yeni konumlanma haritası ile uluslarasılaşmayı merkezine almış, dünyanın sayılı üniversiteleri ile iş birliklerini yoğunlaştırmış ve yabancı dil eğitimini öncelemiştir. Ayrıca gerek araştırma gerekse eğitim faaliyetlerinde toplumsal katkıyı öne çıkaracak adımları atmaya başlamıştır. Üniversitemizin kurumsal gelişimi ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacaktır. Tüm mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır. Değerli adaylarımız, ‘Yükseköğrenim diploması’ vazgeçilmez bir belge ve sizleri kariyer yolculuğuna taşıyacak bir ehliyet olmaktan öte farklı bir anlam ifade etmelidir. İşte bu yüzden, seçiminizi yaparken sizleri, sadece bilgi ve diploma ile değil; gelişime açık, tam donanımlı ‘İyi bir insan’ profiline hazırlayacak, modern üniversite ruhunu yaşama imkânlarını sunacak, sağlam kökleri üzerinde geleceği kucaklayan üniversitemize bekliyoruz. Hayatın sizi mecbur bıraktığı bu çok önemli seçme noktasında; çağdaş ve uygar insanlara yakışan bir sorumluluk bilinci içinde geleceğiniz hakkında vereceğiniz karar, sizleri Atatürk Üniversitesiyle buluştursun diyor, sizleri muhabbetlerimle selamlıyorum. Dünyayı değiştirmek, yeni yüzyılı şekillendirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için Atatürk Üniversitesi ailesine katılın.

'8 Alanda ilk 500'deyiz'

Atatürk Üniversitesi 2008 yılında, 8 sıralama kuruluşunun yayımladığı raporlar doğrultusunda 8 alanda ilk 500’e girme başarısı gösterdi.

URAP (Univercity Ranking by Academic Performance) Dünya Bilim Alanı sıralamalarında Türk Üniversitelerinin durum raporunu yayımladı. Raporda üniversiteler arasında dünya sıralaması yapan 8 kurumun 2018 yılındaki alan sıralamalarına girebilen üniversitelerin durumu listelendi. Sıralamada makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı olmak üzere 9 kriter esas alındı.

18 ALANDA ADINI LİSTEYE YAZDIRDI

Dünya alan sıralamalarında, 10’dan fazla alanda sıralamaya giren Atatürk Üniversitesi; URAP’ta 6, ARWU’da (Academic Ranking of World Universities) 5, CWTS’te (CWTS Leiden Ranking) 3, NTU’da (National Taiwan University Ranking) 2, USNEWS’te (University Ranking by Academic Performance) 2 olmak üzere toplam 18 alanda sıralamaya girme başarısı gösterdi. Atatürk Üniversitesinin sıralama kuruluşlarına göre sıralamaya girdiği alanlar ve sıralamadaki yeri şöyle:

● URAP’ta Farmakoloji ve Eczacılık 268, Biyolojik Bilimler 862, Kimyasal Bilimler 649, Mühendislik 855, Tıp ve Sağlık Bilimleri 718, Fiziksel Bilimler 973.

● ARWU’da Kimya Mühendisliği ve Eğitim alanlarında 401-500, Diş Hekimliği ve Ağız Bilimleri, Hemşirelik ile Eczacılık ve Eczacılık Bilimlerinde 201-300.

● CWTS’de Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri 535, Yaşam ve Yer Bilimleri 555, Fiziksel Bilimler ve Mühendislik 683.

●NTU’da Zirai Bilimler 267, Farmakoloji ve Toksikoloji 351.

● USNEWS’te Biyoloji ve Biyokimya 311, Kimya 565.

“Atatürk Üniversitesi ailesinin değerli mensuplarına teşekkür ediyorum”

Atatürk Üniversitesinin başarı grafiğini yukarı çıkarması adına çeşitli atılımlar yaptıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin” bu anlamda oldukça etkili olduğunu söyledi. Söz konusu başarıda Atatürk Üniversitesinin her ferdinin emeği bulunduğunu vurgulayan Çomaklı, azim ve kararlılıkla çalışmanın önemine değinerek bilimsel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Çalışmaların başarıya dönüştüğünü görmenin gurur verici olduğunu dile getiren Rektör Çomaklı, 62 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesinin mazisinde yer alan başarılarına bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. Rektör Çomaklı, sosyal ve pozitif bilimlerin yanında; kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler ve sanatsal çalışmalar ile topyekûn kalkınmayı gerçekleştirecek çalışmaları hayata geçirdiklerinin de altını çizdi. “Atatürk Üniversitesi mensuplarının tamamı ile birlikte üniversitemizi daha iyiye taşımak, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tercih edilen ve örnek gösterilen bir üniversite haline gelmek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuşan Prof. Dr. Ömer Çomaklı sözlerini şu şekilde tamamladı: “Atatürk Üniversitesi ailesi olarak daha güçlü bir Türkiye için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Yeni yazılım ve programlar, fiziki koşulların iyileştirilmesi ve daha yeşil bir kampüs için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Başta bilim dünyasına önemli katkılarda bulunan akademisyenlerimiz olmak üzere bu başarılarda emeği olan Atatürk Üniversitesi ailesinin değerli mensuplarına teşekkür ediyorum.”