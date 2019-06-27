Atatürk Üniversitesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile iş birliği için ön görüşme yaptı

Atatürk Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında, çeşitli konularda iş birliği protokolü yapmak ve ileriye dönük ortak projelerde yer almak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya; Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve beraberindeki heyet ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile ATA Teknokent Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman katıldı.

Görüşmeler kapsamında, meteoroloji ve atmosfer ile doğrudan ilişkili olan ve hali hazırda başarıyla yürütülen Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesi ile Atatürk Üniversitesinin gündemine yeni aldığı açık kapalı alan Ata-Test Merkezi ile Kutup İstasyonu ve Teleskobu konularında istişarelerde bulunuldu.

Ortaklık ve iş birliği yapılması konusunda idari ve teknik görüşmelerin yapıldığı, sonucunda ise iş birliği protokolünün imzalanması kararının çıktığı toplantıda geleceğe yönelik yol haritası çizildi.