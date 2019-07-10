Atatürk Üniversitesi, merkezi atölyeler, araç işletme ve idari binalarını yeniliyor

Atatürk Üniversitesi, bünyesinde bulunan merkezi atölyeler, araç işletme ve idari binalarını yeniden yapılandırarak verilen hizmetlerin daha iyi koşullarda yürütülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden olan Atatürk Üniversitesi, birçok ihtiyacını karşılayan ve içinde 8 çalışma atölyesinin bulunduğu araç işletme ve merkezi atölye birimlerini daha iyi hizmet vermek için batı kampüsündeki yeni yapılan binalara taşınıyor.

Eski yeri KYK kız yurtlarının karşısında bulunan ve 1970’li yıllardan beri faaliyet gösteren araç işletme ve atölyeler birimi, Atatürk Üniversitesinin gün geçtikçe büyümesine bağlı olarak, ihtiyaçları daha iyi karşılamak amacıyla tahsis edilen yeni yerine taşınmak için gün sayıyor.

Ağaç işleri, metal, motor, oto elektrik, oto boya, döşeme, torna, traktör ve iş makineleri atölyesi gibi birçok alanda Atatürk Üniversitesinin ihtiyaçlarını karşılayan araç işletme ve atölyeler birimi, 78 personeliyle Atatürk Üniversitesine hizmet veriyor.

Üniversitenin büyüyen hizmet ağına fiziki yapı olarak yetersiz kalan araç işletme ve atölyeler biriminin, yeni binasında beklentileri karşılayacak seviyeye geleceğini ifade eden Atatürk üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu uygulamayla araç işletme ve atölye birimlerinin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeden çıkarılarak gürültü kirliliğinin de önüne geçeceğini söyledi.

Çomaklı: “3 kapalı iş makineleri ve araç garajı, atölyeler binası, idari bina ve akaryakıt istasyonun bulunduğu yeni alanda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlere uygun olarak yapılan kapalı garajların tamamı, iş makinesi, kamyon, traktör, itfaiye aracı ve otobüs gibi büyük hacimli araçların rahatça park edileceği kapasiteye sahip” dedi.

17.050 metrekare kapalı alana sahip olan araç işletme ve atölyeler biriminde, yönetici ve personellerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanlar hazır hale getirilerek, yeni binaların Eylül 2019’da faaliyete geçirilmesi planlanıyor.