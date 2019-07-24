Atatürk Üniversitesi işbirliği arayışlarını hızlandırdı

Atatürk Üniversitesi Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde yürütmekte olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Türkiye’nin çeşitli üniversiteleriyle iş birliği çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi işbirliği imkânlarını görüşmek üzere bir araya geldi. İkili görüşmelerin yapıldığı toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemal Dinçer, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Çelik ve Prof. Dr. Sezai Ercişli, Ziraat ve Veteriner Fakültesi Dekanları, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri, BAP Koordinatörü ile Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü katıldı.

Tarım sektörü üzerine iş birliği imkânlarının yoğunlaştığı toplantıda yöneticiler, birimlerini tanıtan sunumlar yaparak, işbirliği konularına yönelik önerilerini sundular. Arkasında büyük bir sanayi devi bulunan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemal Dinçer’in Yaşar Üniversitesinin amaçlarını ve gelecek tasarımlarını anlattıkları sunumların ardından Rektör Çomaklı, ortak işbirliğinin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı çerçevesinde şekillendirilmesinin önemine değindi.

Görüşmeler sonucunda, dijital üniversite, online eğitimler, ortak lisansüstü programlar ve üniversite-sanayi iş birliği ile yürütülecek lisansüstü tezlere yönelik iş birliği imkânlarının somutlaştırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

İki kurum yöneticileri arasında gerçekleşen görüşmeler, ilgili birim ziyaretleriyle sona erdi.