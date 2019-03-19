0553 313 94 23

Atatürk Üniversitesi ile Zaragoza Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

19 Mart 2019 Salı 16:57
Atatürk Üniversitesi ile Zaragoza Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin uluslararası nitelikteki programlarını etkili biçimde yürütmek ve yurt dışı bağlantılarını güçlendirmek amacıyla İspanya’nın Zaragoza şehrine ziyaret gerçekleştirdi.


Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi ile Zaragoza Üniversitesi arasında akademik ve kültürel alanlarda ortak çıkar ve amaçlar çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı. Zaragoza Üniversitesinde düzenlenen imza töreninde, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya, Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Öğr. Gör. Pınar Uçak ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul eşlik ederken Zaragoza Üniversitesi adına Rektör D. Jose Antonio Mayoral Murillo katılım sağladı.


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Zaragoza Üniversitesi ile imzalanan bu protokol çerçevesinde; akademik iş birliğinin güçlendirilmesi, çift diploma ve ortak danışmanlı lisansüstü programlarının başlatılması, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinliklerin hazırlanması, öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliğinin artırılmasını konularında mutabakata vardıklarını ifade etti.


Rektör Çomaklı: “Uluslararasılaşmada Bölgesel ve Ülkesel Çeşitliliğe Önem Veriyoruz”


Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde bölgesel ve ülkesel çeşitliliğe önem verdiklerini dile getiren Rektör Çomaklı, bu stratejiyi geliştirmek, üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, yeni iş birlikleri sağlamak amacıyla bu ve benzeri ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Uluslararası iş birliği projelerini özellikle akademik personelin mesleki gelişimi açısından anahtar bir öğe olarak gördüklerini belirten Çomaklı, İspanya ziyareti kapsamında kendileriyle yakından ilgilenen Zaragoza Üniversitesi Rektörü D. Jose Antonio Mayoral Murillo’ya teşekkür etti.


İmzalanan protokolün ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ekibiyle birlikte Zaragoza Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini ziyaret etti. Burada kendilerine fakültenin Dış İlişkiler Direktörü Prof. J Neira tarafından brifing verildi ve Malzeme Mühendisliği, Lazer Teknolojisi ve Nanoscience laboratuvarları hakkında bilgiler sunuldu.


Heyetin İspanya mesaisi, Zaragoza Üniversitesi Fen Fakültesi ve Aragon Malzeme Bilimi Enstitüsünün ziyaret edilmesiyle son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:57
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’a..
    3. Nevşehir’de asfaltlı yollara konfor..
    4. "Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek..
    5. "İş insanları olarak istihdam..
    6. Kapadokya Havalimanı Şubat ayında 25..
    7. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    8. Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına..
    9. Ufka yolculuk 7 sınavı tamamlandı
    10. Motor çalıntı, plaka sahte çıktı
    11. Üniversitelilerden yaşlılara karanfil
    12. Fas Meclis Başkanı'ndan İSİPAB sonuç..
    13. Arnavutluk-Türkiye maçına Alman hakem
    14. Aydın çiftçisi kendisini Ankara’da..
    15. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    16. Boksör Ferhat İncekaya Türkiye 2.’si..
    17. İyi Parti adayı Ekinci’den tepki
    18. 7. Ulusal Resim Yarışması'na..
    19. Ekmek israfına öğrencilerden anlamlı..
    20. Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü..
    21. Jandarmadan ağaçlandırma seferberliği
    22. Sergen Yalçın'a kötü haber!
    23. Marketten bebek maması çalan kişinin..
    24. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    25. İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den..
    26. Malatya'da zehir tacirlerine 6 operasyon
    27. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi..
    28. İsmail Erdem Ataşehirli iş kadınları..
    29. Zehirlenen kayınvalide öldü, gelini..
    30. Başkan Büyükkılıç: "AGÜ şehrimize yeni..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı