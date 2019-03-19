Atatürk Üniversitesi ile Zaragoza Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi ile Zaragoza Üniversitesi arasında akademik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul ve Öğretim Görevlisi Pınar Uçak ile Atatürk Üniversitesinin uluslararası nitelikteki programlarını etkili biçimde yürütmek ve yurt dışı bağlantılarını güçlendirmek amacıyla İspanya'da bulunan Zaragoza Üniversitesine gitti.

Burada Zarargoza Üniversitesi Rektörü Jose Antonio Mayoral Murillo ile Çomaklı arasında, akademik iş birliğinin güçlendirilmesi, çift diploma ve ortak danışmanlı lisansüstü programlarının başlatılması, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinliklerin hazırlanması, öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliğinin artırılması konularında iş birliği protokolü imzalandı.

Çomaklı, imza töreninde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde bölgesel ve ülkesel çeşitliliğe önem verdiklerini ifade etti.

İki üniversite arasında varılan mutabakatın önemine değinen Çomaklı, "Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, yeni iş birlikleri sağlamak amacıyla bu protokolü imzaladık. Uluslararası iş birliği projeleri, özellikle akademik personelin mesleki gelişimi açısından anahtar ögedir." sözlerini kullandı.

Çomaklı ayrıca, gösterdikleri yakın ilgi için Jose Antonio Mayoral Murillo'ya teşekkür etti.

İmza töreninin ardından Çomaklı, Zaragoza Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi ve Aragon Malzeme Bilimi Enstitüsünü ziyaret etti.