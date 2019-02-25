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Atatürk Üniversitesi ile FMV Işık Üniversitesinden iş birliği hamlesi

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25 Şubat 2019 Pazartesi 16:44
Atatürk Üniversitesi ile FMV Işık Üniversitesinden iş birliği hamlesi

Atatürk Üniversitesi ile FMV Işık Üniversitesi veATASAM ile OPAM Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı


Atatürk Üniversitesi ile FMV Işık Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Işık Üniversitesi Optomekatronik Araştırma ve Uygulama Merkezi (OPAM) arasında Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesi ile başlayan ortak çalışmaların kapsamı, farklı alanlarda bilimsel ve eğitsel çalışmaları da kapsayan iş birliği protokolleriyle genişletildi. Bu amaçla Atatürk Üniversitesinde gerçekleşen törenle 2 ayrı protokol imzalandı.


Protokollerin imzaları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ve OPAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin tarafından atıldı. Törende ayrıca; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Çelik, Prof. Dr. Nihat Yatkın, Prof. Dr. Medine Güllüce, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin ve Genel Sekreter Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ile FMV Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirkol ve Genel Sekreter Dr. Levent İncedere hazır bulundu.


Bilimsel ve Eğitsel Konularda İş Birliği Anlaşması Yapıldı


Atatürk Üniversitesi ile FMV Işık Üniversitesi arasındaki protokolün bilimsel ve eğitsel kapsamı; uluslararası kurum ve kuruluşların çağrılarına ortak başvurular yapılması, belirlenen öncelikli araştırma alanlarında (biomedikal, optik, uzay bilimleri ve teknolojileri, iletişim, mühendislik, malzeme gibi) ortak projelerin yapılması, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik uzaktan eğitim uygulamalarında bulunulması, üniversite - sanayi iş birliği kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi ve Teknokent platformunda iş birliği imkanlarından oluşuyor.


ATASAM ile OPAM Ortak Projeler Geliştirecek


ATASAM ve OPAM arasındaki protokolün kapsamı ise her iki merkezin ortak bilimsel, Ar-Ge ve ekiplerinin eğitsel çalışmaları üzerine iş birliği yapılması, uluslararası kurum ve kuruluşların proje çağrılarına ortak başvurular yapılması, öncelikli alanlarda (optik, astronomi, optoelektronik, uzay bilimleri ve teknolojileri, iletişim, otomasyon, yazılım, mühendislik gibi) ortak projeler geliştirilmesi ve alan bazlı iş birliklerinin başlatılması, ortak proje pazarı veya fuar gibi etkinliklere ortak katılım konusunda anlaşmaya varıldı.


Bu ve Benzeri Anlaşmalar Kurumlararası İletişime Katkı Sağlıyor


İmza töreninde konuşan Rektör Çomaklı, Türkiye’nin 2023 Vizyon Projesi olan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) hayata geçirilmesi hususunda önemli anlaşmalar yaptıklarını ve gerçekleştirilen protokoller sayesinde projede sona yaklaşıldığını ifade etti. Işık Üniversitesinden gelen heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Çomaklı, bu ve benzeri anlaşmaların kurumlararası iletişime katkı sağladığını belirterek FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Cumhuriyet tarihinin en büyük temel bilim projesi olan DAG ile dünyanın birçok üniversitesinden bilim insanının Erzurum’a geleceğini hatırlatan Rektör Çomaklı şöyle konuştu: “Avrupa’nın 2. büyük, Türkiye’nin ise en büyük çaplı ve ilk kırmızıötesi teleskobuna sahip olacak gözlemevi, ülkemiz sınırları içerisinden uzayın derinliklerini gözleme imkânı sağlayacak ve turist potansiyelinin artmasına da katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:44
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