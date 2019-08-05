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Atatürk Üniversitesi eğitim ağını genişletmeye devam ediyor

Atatürk üniversitesinde, Yeni YÖK vizyonu ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm projesi kapsamında öğrenciler ile akademisyenlerin eğitim ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi yönünde yapılan projeler hız kesmeden devam ediyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:43
Atatürk Üniversitesi eğitim ağını genişletmeye devam ediyor

Atatürk üniversitesinde, Yeni YÖK vizyonu ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm projesi kapsamında öğrenciler ile akademisyenlerin eğitim ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi yönünde yapılan projeler hız kesmeden devam ediyor.


Başarı çıtasını her geçen gün yükselten Atatürk Üniversitesi, bünyesindeki eğitim birimlerini yenileyerek eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağın gereklerine uygun bir şekilde yürütmeyi sürdürüyor.


Bu kapsamda, eski Veteriner Fakültesinde gerçekleşen büyük onarımın ardından tamamen yenilenen bina, İletişim Fakültesine tahsis edildi. 1997 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan İletişim Fakültesi, artan öğrenci sayısı, gelişen teknolojiye uygun alanların oluşturulması ve akademik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için batı kampüsünde dizayn edilen yeni binasına taşınacak.


Bünyesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon Sinema ile Gazetecilik olmak üzere üç alanda öğrenci yetiştiren İletişim Fakültesinin yeni yapılan binası 3 katlı olup, her bir katında 64 kişilik sınıfları, 90 kişilik amfileri ve 3 adet lisansüstü dersliği olmak üzere toplamda 12 adet dersliğiyle 3 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek. Ayrıca fakültenin akademik personeli için de 3 katlı yeni bir ek bina yapıldı.


Daha Donanımlı ve Alanında Uzman Bireyler Yetiştirmek İçin Yeni İmkanlar Sunuluyor


Öğrencilerine uygulama alanı olarak radyo ve televizyon stüdyosu, fotoğrafçılık ve halkla ilişkiler ünitesi ile reklam atölyesi ve haber merkezi gibi çalışma ortamı hazırlayan İletişim Fakültesi, öğrencilerin kendilerini geliştirmesi ve eğitim aldıkları alanlarda donanımlı bireyler olmaları için tüm şartları yerine getiriyor.


İletişim Fakültesi ayrıca, içerisinde kütüphane, okuma salonu, hobi salonları, öğrencilerin serbest çalışabileceği odalar, her bir katta oluşturulacak kültür rafları, dijital kurgu ünitesi, dijital ilan panoları ve 2 adet cep sinemasıyla öğrencilerin sosyal faaliyetlerini yürütebileceği alanlar da oluşturmayı ihmal etmedi.


İletişim Fakültesi öğrencilerine yeni ve modern bir bina tahsis edildiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, günümüz teknolojik şartlarına uygun bir altyapıya sahip olan İletişim Fakültesinde öğrencilerin kendilerini geliştirebilmesi için her türlü imkânın sağlandığını belirtti.


Rektör Çomaklı: “Bir üniversite için eğitim vermenin ötesinde araştırma, keşfetme, gerçeğe ve doğruya ulaşma çabası da çok önemlidir. Atatürk Üniversitesi bu sorumluluğun farkındadır ve bütün paydaşlarıyla beraber öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin verimli ve etkin biçimde araştırma yapabilecekleri özgür ve huzurlu bir ortam oluşturmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:43
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